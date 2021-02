Dončić besen zapustil parket, Dragić poražen po podaljšku

Dallas Luke Dončića je bil streljaj oddaljen, da bi prekinil črni niz, a je Devin Booker v zaključku tekme zadal Mavericks že šesti zaporedni poraz. Luka Dončić - 25 točk, 8 asistenc, 5 skokov - je ob zvoku sirene sicer poizkusil s trojko, a bil nenatančen. Ob odhodu z igrišča je bil vidno jezen, saj Dallasu igra nikakor ne steče, da bi se lahko na koncu s soigralci veselil zmage. Miami je gostil Charlotte, bil na dobri poti do uspeha, a so gostje sprva izsilili podaljšek, nato pa zavili v žalost Gorana Dragića, ki se je vrnil po poškodbi, in soigralce. Vlatko Čančar je tik pred zdajci izvedel, da tekme z Detroitom ne bo.

Ne gre in ne gre košarkarjem Dallasa. Ti so sicer pozdravili vrnitev Maxija Kleberja, tako da so po vseh nevšečnostih s covid-19 in poškodbami po dolgem času zaigrali v popolni zasedbi. Celo prva tekma v sezoni je bila to, da je lahko trener Rick Carlisle računal na vse razpoložljive sile.

A so imeli gostje prav tako okrepitev v Devinu Bookerju. Prvi strelec Phoenixa je prejšnji obračun z Dallasom izpustil, tokrat pa zablestel v trenutkih, ko ga je ekipa najbolj potrebovala.

Luka Doncic clearly frustrated after missing the game winner, the Mavs have now lost 6 games in a row pic.twitter.com/x5s3WwKuaK — Nick Angstadt (@NickVanExit) February 2, 2021

Pri Luki Dončiću in soigralcih se je uvodoma videlo, da so zaigrali z bistveno več energije, a bili spet nenatančni pri metih z razdalje. V petem poizkusu je rezervist Tim Hardaway zadel prvo trojko za Dallas, sicer pa so jih domačini v prvih dvanajstih minutah zgrešili kar deset - slovenski košarkar je prvo četrtino zaključil pri vsega dveh točkah. Ta segment igre bodo morali Teksačani izdatneje popraviti v nadaljevanju sezone, saj so najslabši v ligi pri metih izza črte 7,25 metra.

Spet prednost v tretji četrtini, a ...

Gostje so se večji del tekme naslanjali na izvrstnega Chrisa Paula, ki je bil nerešljiva uganka. Zadeval je tudi prek rok 221 cm visokega Kristapsa Porzingisa. Ob polčasu je bil pri 18, na koncu pa se je lahko pohvalil s 34 točkami, devetimi skoki in prav toliko asistencami.

V vrstah Dallasa je v drugi četrtini za trenutek postalo vroče, ko je Dončić nekoliko nerodno stopil, a kmalu dal vedeti, da ni prišlo do poškodbe gležnja. V njegovi tretji četrtini je bil spet tisti mož, ki je vlekel voz Dallasa. Njegovih deset točk je bila lepa popotnica, da je ekipa prišla do vodstva z enajstimi točkami razlike pri 77:66.

Vrhunci igre Dallas Mavericks : Phoenix Suns

Dončić se je ohladil, vroč pa postal Booker

A je vodila za 15 točk tudi na nedeljski tekmi proti Phoenixu in na koncu izgubila. V zadnjo četrtino je Dallas vstopil z rezultatom 82:77, Carlisle pa je spet pustil na klopi slovenskega košarkarja. In tudi tokrat je tekmec to znal izkoristiti ter po delnem izidu 12:5 povedel z 89:87, ko je prvi mož stroke pri Dallasu na krajši posvet poklical košarkarje. Nemudoma je sledila nova trojka v režiji Sonc, ko je Carlisle sedem minut pred koncem na parket spet poslal hladnega Dončića - v zadnji četrtini je dosegel le 4 od skupno 25 točk.

V zaključku smo videli izjemno izenačeno in razburljivo končnico. Kar petnajst točk je v zadnji četrtini dosegel Booker. Sprva je izenačil na 106:106, nakar je Dallas v vodstvo z dvema zadetima prostima metoma popeljal Josh Richardson, ki je bil ob Dončiću s 24 točkami strelsko najbolj razpoložen košarkar domačega moštva.

Booker da, Dončić ne

Razočarani Luka Dončić. Foto: Guliverimage Paul je sprva zgrešil met za izenačenje, a je žoga nekako našla pot do rok gostujočih košarkarjev. Odbito žogo je skušal skozi obroč spraviti DeAndre Ayton, vendar ga je Porzingis blokiral. Ob mrtvi žogi in sodniškem metu sta nato omenjena košarkarja skakala zanjo. Videti je že bilo, da bo romala v roke Kleberja, od katerega pa se je odbila v avt. Deset sekund so imeli gostje na voljo, da bi izsilili podaljšek, s trojko pa prišli celo do zmage.

Šli so na vse ali nič. Dallas ni prekinil igre in naredil prekrška, s tem pa bi na koncu sam odločal o zmagovalcu. "Zavedamo se, da bi lahko naredili prekršek. Nismo ga. Krivda pade name, a ne bomo s prstom kazali," je po tekmi dejal Carlisle.

Žogo je dobil v roke Booker in 1,5 sekunde pred koncem zadel noro trojko za 109:108. Na drugi strani je Dončić prav tako poizkusil s težkim metom, žoga ob njegovem metu pa na žalost domačih ni našla želenega cilja in črn niz Dallasa se je podaljšal že na šest zaporednih porazov.

Dončić je bil ob odhodu s parketa vidno besen, kar je razumljivo, saj Dallas ne najde poti iz krize. Nazadnje je šest tekem zapored izgubil pred dvema sezonama v krstni sezoni slovenskega košarkarskega dragulja. Z osmimi zmagami in kar 13 porazi je moštvo iz Teksasa še naprej na 13. mestu zahodne konference.

Dragić se je vrnil in okusil nov poraz

V noči na torek smo pozdravili vrnitev Gorana Dragića, ki je zadnje tri tekme zaradi poškodbe dimelj moral izpustiti. Kapetan zlate slovenske reprezentance iz Istanbula 2017 ni imel strelskega večera, saj je od devetih poizkusov zadel le en met iz igre, sicer pa v 25 minutah igre v statistiko vpisal osem asistenc in sedem skokov.

Goran Dragić se je vrnil v pogon, bil na dobri poti k zmagi, nato pa klonil po podaljšku. Foto: Guliverimage

Miami je imel še slabe štiri minute pred koncem deset točk prednosti (108:98), a dovolil gostom, da so se vrnili v igro za zmago. Rezervist Malik Monk je v zaključku rednega dela zadel osem točk, vključno s trojko za podaljšek, v katerem so bili košarkarji Charlotte Hornets boljši in se na koncu veselili zmage. Monk se je pohvalil s 34 točkami – zadel je devet trojk -, njegovo povprečje v tej sezoni pa je bilo do dvoboja nekaj več kot šest točk na tekmo.

Tako kot Dallas je tudi Miami skromen na začetku sezone. S sedmimi zmagami in 13 porazi je prav tako na 13. mestu, a le-ta v vzhodni konferenci.

Ponoči bi morali biti na delu tudi košarkarji Denver Nuggets, katerih član je Vlatko Čančar. Tik pred začetkom tekme so izvedeli, da je v vrstah Detroita košarkar pozitiven na covid-19 in ekipi obračuna nista odigrali.

Liga NBA, 1. februar:

Atlanta Hawks : Los Angeles Lakers 99:107

Young 25, 16 as., Collins 22; Davis 25, James 21, 9 as., 7 sk. Miami Heat : Charlote Hornets 121:129 /po podaljšku/

Butler 25, Adebayo 23, Goran Dragić 3 (met za 3 točke 1/4, za 2 0/4) 8 as., 7 sk., blokada, ukr. žoga, 3 izg. žoge v 24 min.; Monk 36, Graham 24 Dallas Mavericks : Phoenix Suns 108:109

Luka Dončić 25 (met za 3 točke 1/4, za 2 točki 6/15, prosti meti 10/11) 5 skokov, 8 asistenc, 2 blokadi, 2 ukr. žogi, 4 izg. žoge v 38 min, Richardson 24; Paul 35, 9 sk., in 9 as., Booker 24 Chicago Bulls : New York Knicks 110:102

Markkanen 30, LaVine 21; Randle 27, 11 sk., 7 as. Cleveland Cavaliers : Minnesota Timberwolves 100:98

Sexton 26, Allen 23, 18 sk., 5 bl.; Russell 18 Milwaukee Bucks : Portland Trail Blazers 134:106

Holiday 22, Portis 21, Antetokounmpo 18; Little 30 New Orleans Pelicans : Sacramento Kings 109:118

Ingram 20, Williamson 17; Fox 38, 12 as., Barnes 24 Oklahoma City Thunder : Houston Rockets 106:136

Gilgeous-Alexand 19; Gordon 25, Wood in Wall 18 San Antonio Spurrs : Memphis Grizzliees 102:133

Johnson 25; Clarke 18, Anderson in Melton 17 Denver Nuggets (Vlatko Čančar) – Detroit Pistons /tekma je bila zaradi okužbe s covid-19 pri Detroitu prestavljena/

