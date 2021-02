Dončić za Srbom in legendarnim Hrvatom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški košarkar Dražen Petrović, ki je tragično umrl leta 1993 v prometni nesreči, potem ko je dan prej odigral kvalifikacijsko tekmo proti Sloveniji, je pečat pustil tudi v ligi NBA. Oral je ledino za naslednje generacije iz tega prostora.

Čeprav so ga onstran Atlantika ničkolikokrat nepravično degradirali in sprva ni dobil priložnosti, ki bi si jo zaslužil, je večkrat pokazal, iz kakšnega testa je. Zaživel je ob prestopu v New Jersey Nets.

Njegova strelsko najboljša predstava se je končala pri 44 točkah. Pisal se je 24. januar 1993. Met iz igre je imel 17/23, zadel vse tri trojke in vseh sedem prostih metov za zmago proti Houston Rockets.

Jokić dvakrat do 47

Njegov dosežek je od košarkarjev, ki prihajajo iz nekdanje skupne Jugoslavije, izenačil šele rojak Bojan Bogdanović pred petimi leti proti Philadelphii 76ers. Zanimivo, da mu je podvig uspel z istim klubom, ki je le spremenilo ime v Brooklyn Nets.

Luka Dončić Nikola Jokić sta v končnici oba dosegla po 43 točk. Foto: Guliverimage

Prvi in za zdaj edini, ki je to bariero prebil, je bil srbski košarkar Nikola Jokić. Prvič mu je to uspelo 6. januarja proti Atlanta Hawks, drugič pa danes ponoči. Obakrat je za zmago prispeval 47 točk. Njegov drugi dosežek je imel dvojno težo, saj je z zmago prekinil niz enajstih zaporednih zmag Utah Jazz (128:117). Iz igre je metal 17/26, od tega trojke 4/4 – zgrešil je le enega od desetih prostih metov.

Dončić na vrhu z Jokićem glede dosežka v končnici

In kako so bili v ligi NBA strelsko najbolj razpoloženi slovenski košarkarji? Mejo 40 točk je pred sedmimi leti prvi dosegel Goran Dragić v dresu Phoenix Suns, ko je proti New Orleansu dosegel prav okroglih 40 točk.

Goran Dragić se lahko pohvali, da je na eni tekmi dosegel 40 točk. Foto: Guliverimage

Sicer pa je Luka Dončić tisti, ki se lahko pohvali z najvišji številkami. V rednem delu lige je 11. novembra 2019 proti San Antoniu prišel do 42 točk, eno več pa je dosegel v lanski končnici proti LA Clippers, ko je s trojko z zvokom sirene povrhu vsega tudi odločil zmagovalca tekme. Iz igre je metal 18/31, od tega 4/10 trojke in 3/5 proste mete, na parketu pa je preživel dobrih 45 minut, potem ko sta ekipi igrali podaljšek, v katerem je Dallas prišel do zmage s 135:133.

Zato pa je Dončić skupaj z Jokićem na vrhu najboljših, če gledamo le tekme končnice. Oba sta pri številki 43, naslednji v vrsti je Dražen Petrović s 40 točkami.

Udrih, Nachbar, Brezec ...

In kako so bili najbolj razpoloženi preostali slovenski košarkarji?

Foto: Guliverimage/Getty Images

Beno Udrih je kot član Sacramento Kings leta 2010 ob porazu proti Golden State Warriors v statistiko vpisal 34 točk, kar je tretji najboljši slovenski dosežek. Nato si sledijo Boštjan Nachbar (29), Primož Brezec (27), Saša Vujaćić (25), Rašo Nesterović (24), Zoran Dragić (22) … Marko Milić, ki je oral ledino v ligi NBA slovenskim košarkarjem, je največ točk dosegel proti LA Clippers daljnega leta 1998, in sicer 13. Na parketu je prebil 13 minut, njegov Phoenix pa je zmagal s 134:105.

Najboljši strelski večeri košarkarjev iz nekdanje skupne Jugoslavije v ligi NBA