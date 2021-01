Rezultatska kriza Dallas Mavericks se je še poglobila na domačih tleh, na katerih so jim košarkarji Phoenix Suns zadali peti zaporedni poraz (105:111). Luka Dončić in soigralci bodo morali narediti konkreten korak naprej, če bodo želeli popraviti celostno sliko.

Po dveh težkih porazih proti Utah Jazz, na katerih košarkarji Dallas Mavericks niso izžarevali prave energije, da bi se zoperstavili tekmecu, je bilo proti Phoenix Suns z energijskega vidika videti nekoliko boljše.

V tretji četrtini so imeli celo prednost 15 točk. Takrat je blestel Luka Dončić, ki je dosegel 12 zaporednih točk in 18 od skupno 29 točk (ob tem je zbral še osem skokov in sedem asistenc) - toda zapravili so jih in zabeležili že peti zaporedni poraz, s katerim so zdaj zasidrani na dnu zahodne konference. Od mest, ki vodijo v končnico, so zdaj oddaljeni za tri zmage.

V pretekli sezoni so košarkarji Dallasa izgubljali največ po dve tekmi zaporedoma in bili edino moštvo s tovrstnim podvigom v ligi NBA. V Dončićevi krstni sezoni je bila kriza Mavericks denimo daljša, takrat so izgubili kar sedem tekem, dvakrat pa po šest - in Dončić ter njegovi moštveni kolegi se ne bi radi vrnili v obdobje izpred dveh let, ko jim na koncu povrh vsega ni uspelo priti do končnice.

"Razumljivo je prisotno razočaranje"

Slovenski košarkar je imel na tekmi s Phoenixom sicer kar nekaj težav. Tretjo osebno napako je prejel že v drugi četrtini, ob tem si je prislužil še tehnično, do odmora pa dosegel le sedem točk. Povsem drugačnega Dončića smo videli v tretji, vendar je nato prvo polšesto minuto zadnje četrtine presedel na klopi. Takrat se je ohladil. Šele 58 sekund pred koncem je spet zadel koš, medtem pa si je Phoenix priigral lepo prednost, da je prišel do desete zmage v sezoni, medtem ko je Dallas z osmimi zmagami in dvanajstimi porazi zavzel tretje najslabše moštvo na zahodu.

Trener Rick Carlisle je razumljivo razočaran, a je videl napredek. Foto: Reuters

"Po takšnem porazu je razočaranje razumljivo. Zapravili smo prednost 15 točk in izgubili veliko žog. Enostavno moramo igrati bolje," je po porazu dejal trener Dallasa Rick Carlisle.

Pri moštvu iz Teksasa sta manjkala Kristaps Porzingis (težave s hrbtom) in Maxi Kleber (covid-19), ki je že dalj časa odsoten, a se njegov povratek nezadržno približuje. Tudi pri Phoenixu so pogrešali svojega prvega strelca Devina Bookerja.

Dončić optimističen

"Vsi smo bili utrujeni. Domov smo prišli ob 4. uri zjutraj. Več truda smo pokazali, a imeli malce smole. Bistveno, bistveno, bistveno bolje je bilo. Na koncu smo zgrešili nekaj odprtih metov. Delati moramo na tem. Ponosen sem na to, kako smo de odzvali na poraza proti Utahu," je po tekmi razmišljal Dončić.

Kdaj bo konec trpljenja? Foto: Guliverimage

Navijači Dallasa so razumljivo razočarani, da njihovim ljubljencem ne gre tako, kot bi si želeli. In kaj ob tem pravi Carlisle? "Nisem zaskrbljen. Fantje prihajajo nazaj. Urnik je zgoščen. Pomembno je, da se borimo naprej. To je naša naloga. Težki časi so. Borili se bomo. Fantje prihajajo nazaj, potem ko so imeli covid-19. Noge so morali najprej raztegniti in priti v ritem. Izziv je. Pred tekmo smo se pogovarjali o obrambi, kako se moramo boriti, saj bomo potem tudi v napadu boljši. Nekaj prilagoditev je bilo in obramba nekoliko boljša."