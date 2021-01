Trpljenja Luke Dončića kar ne more biti konec #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA padli v hudo rezultatsko krizo. Doma so priznati premoč Phoenixu (105:111) in izkusili grenkobo petega zaporednega poraza. Ni pomagalo niti 29 točk Luke Dončića, ki je zablestel v tretji četrtini, a na koncu zapuščal parket s sklonjeno glavo. Miami Heat je na krilih povratnika Jimmyja Butlerja tesno ugnal Sacramento. Goran Dragić je izpustil dvoboj zaradi poškodbe.

"Nikdar se še nisem počutil tako. Nekaj moramo narediti, kajti to ni videti dobro. Dvigniti se moramo, pogovarjati in igrati občutno bolje," je v noči na soboto, ko je še drugič zapored v gosteh izgubil proti vročemu Utahu, potožil Luka Dončić. Takrat je izgubil četrič zapored, a verjel, da bo na naslednji tekmi že bolje.

Teličkom se je le 24 ur pozneje ponujala nova priložnost. V noči na nedeljo so na domačem parketu gostili Phoenix Suns. Verjeli so v prekinitev črnega niza. Zaigrali so brez Latvijca Kristapsa Porzingisa in Nemca Maxija Kleberja, še v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo, na koncu pa doživeli novo razočaranje.

Vrhunci srečanja v Dallasu:

Mladi slovenski zvezdnik je kljub vnovični izjemni statistični predstavi (29 točk - met iz igre 12/22, 8 skokov in 7 asistenc) znova zapuščal parket sklonjenih glav. Razočaranje nad skromnimi dosežki Dallasa, ki na lestvici tone proti dnu zahodne konference, je vse večje, trener Rick Carlisle je s svojo zasedbo znova ostal praznih rok, v taboru gostov pa si je največ čestitk za izvedbo prislužil mladostni veteran Chris Paul. Dosegel je 29 točk, pogosto ravno v najbolj odločilnih trenutkih, ko se je lomil rezultat, soigralcem pa podelil kar 12 asistenc.

Tri osebne napake v 14 sekundah

Luka Dončić je kar 18 izmed 29 točk dosegel v tretji četrtini. Foto: Reuters Začelo se je spodbudno. Dallas je na krilih Dončića, ki je v tekmo vstopil z zadeto trojko, nato pa zadel še izpod koša, povedel s 7:3, a je bilo začetne idile hitro konec. Gostje iz Arizone, za katere ni zaigral najboljši strelec Devin Booker, so po dveh zaporednih trojkah nekdanjega Dragićevega soigralca pri Miamiju Jaeja Crowderja poskrbeli za delni rezultat 10:0 in povedli. Sledilo je obdobje, v katerem si nobena izmed ekip ni zagotovila višjega vodstva.

Slovenski as ni veliko metal v napadu, njegovi soigralci pa ponovno niso izkoristili dobršno število njegovih uporabnih podaj. Ko je v drugi četrtini v pičlih 14 sekundah prejel tri osebne napake, zaradi protesta pri sodnikih si je prislužil tudi tehnično napako, ga je trener Rick Carlisle predčasno poklical na klop. Tako je prvi polčas končal pri zanj ''skromnih'' 7 točkah, rezultat med Dallasom in Phoenixom pa je bil izenačen (55:55).

Čarobna četrtina Dončića, nato pa ...

Chris Paul in Luka Dončića sta bila z 29 točkami najboljša strelca dvoboja. Foto: Reuters V nadaljevanju je Dallas vsaj za trenutek pokazal obraz, ki je bil lahko bistveno bolj všeč navijačem od zadnjih predstav, na katerih je beležil rezultatske neuspehe. Razigral se je Dončić, zadeval tudi za tri točke (na koncu je bil njegov met izza velike črte 3/7), gostitelji pa so zaigrali dobro tudi v obrambi. Priigrali so si že 15 točk prednosti (74:59), a so nato gostje iz Arizone le našli priključek in se kljub strelsko navdihnjeni četrtini Dončića, v tretji četrtini je dosegel kar 18 točk, približali teličkom na pet točk zaostanka.

Ko je mladi Ljubljančan že tradicionalno začetne minute zadnje četrtine prebil na klopi, je Phoenix silovito pritisnil, z delnim rezultatom 8:0 prešel v vodstvo, a je Dallas vrnil udarec. Rezultat je bil nazadnje izenačen pri 96:96, potem pa je Chris Paul, na tekmi se je lahko pohvalil tudi s štirimi ukradenimi žogami, velemojstrsko popeljal Sonca novi zmagi nasproti.

Vrhunci Luke Dončića proti Phoenixu:

Phoenix je povedel s 105:96, gostitelji so nizali zgrešene mete, roka je bila nemirna tudi pri Dončiću. Dvakrat je zadel iz igre šele v zadnjih minutah, ko so si gostje že zagotovili lepo prednost in zadali Dallasu nov udarec.

Kmalu spet proti Phoenixu

Na koncu sta bila z 29 točkami prva strelca srečanja Dončić in Paul, a se je razumljivo bolj smejalo 35-letnemu Američanu, ki je na zvezdniški tekmi All Stars zaigral že desetkrat.

Dallas z Dončićem ni doživel tako veliko zaporednih porazov vse od marca 2019, ko je ostal praznih rok na kar sedmih zaporednih tekmah. Foto: Reuters

Pri gostih je izstopal še Deandre Ayton (18 točk in 17 skokov), Jae Crowder in Mikal Bridges pa sta dodala po 14 točk. Pri Dallasu je Tim Hardaway Jr. dosegel 19 točk (trojke 3/10), center Willie Cauley-Stein pa je prispeval 14 točk (met 7/8), 9 skokov in 4 blokade.

Dallas bo imel novo priložnost za tako potrebno zmago v noči na torek, ko bo ponovno v Teksasu gostil Phoenix.

Liga NBA, 30. januar:

Dallas Mavericks : Phoenix Suns 105:111

Dončić 29 (met iz igre 12/22), 8 sk., 7 asist. in 4 izg. žoge v 33 minutah in 23 sekundah, Hardaway Jr. 19; Paul 29, 12 asist., Ayton 18, 17 sk.



Miami Heat : Sacramento Kings 105:104

Butler 30, 8 asist., 7 sk., Adebao 18, 13 sk., Dragić zaradi poškodbe ni kandidiral za tekmo; Fox 30, Hield 18, Bagley III 17 Charlotte Hornets : Milwaukee Bucks 126:114

Ball (9 asist.) in Hayward 27, Monk 18; Antetokounmpo 34, Holiday 21, Middleton 18 Chicago Bulls : Portland Trail Blazers 122:123

Markkanen 31, LaVine 26, White 20; Lillard 44 (met iz igre 15/26), Kanter 22, 11 sk., Trent Jr. 18 New Orleans Pelicans : Houston Rockets 112:126

Williamson 26, Ingram in Bledsoe 15; Wood 27, 9 sk., Oladipo 20, Wall 15, 9 asist.



Boston Celtics : Los Angeles Lakers 95:96

Tatum 30, 9 sk., Brown 28; Davis 27, 14 sk., James 21, 7 sk., 7 asist. San Antonio Spurs : Memphis Grizzlies 112:129

White 18, Murray 15; Melton 20, Morant 19, 11 asist.



Golden State Warriors : Detroit Pistons 118:91

Curry 28 (trojke 6/8), 7 asist., Wiggins 20, Oubre Jr. 18; Grant 18, Jackson 17 San Antonio Spurs :White 18, Murray 15; Melton 20, Morant 19, 11 asist.: Detroit PistonsCurry 28 (trojke 6/8), 7 asist., Wiggins 20, Oubre Jr. 18; Grant 18, Jackson 17

