Boleč padec za Luko Dončića

V vsega 48 urah so Luka Dončić in soigralci pri Dallas Mavericks prejeli dva močna udarca proti Utah Jazz in podaljšali negativni niz na štiri izgubljene tekme, kar se je klubu iz Teksasa nazadnje zgodilo pred dvema sezonama. Dallas je na preteklih desetih tekmah prišel le do treh zmag. Zato pa blesti Utah, ki že enajst dvobojev ni okusil grenkobe poraza, in je najbolj vroče moštvo lige NBA. Dončić je ob porazu s 101:120 v statistiko vpisal 25 točk, 7 asistenc in 6 skokov. Na delu so bili tudi Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki so poraženi zapustili San Antonio - slovenski reprezentant je na parketu prebil le minuto.

Čeprav je trener Dallas Mavericks Rick Carlisle pred tekmo izpostavljal, da se je ne bodo lotili tako bledo in brez energije kot prejšnje, začetek ni obetal. Utah, ki je tudi tokrat igral brez prvega zvezdnika Donovana Mitchella, je z agresivno igro v obrambi onemogočil, da bi Luka Dončić in soigralci razvili igro. Gostje so se naslanjali na individualne sposobnosti in bili v večini neuspešni. Vodili so le pri 4:3, ko je trojko s korakom nazaj zadel Dončić, nato pa padli v črno luknjo.

Katastrofalna prva četrtina

Foto: Guliverimage Na drugi strani so košarkarji Utah Jazz v napadu lepo krožili z žogo in iskali prostega košarkarja ter tako raztegovali obrambo Dallasa. In ker so izjemno natančni pri metih za tri točke, so jih v prvi četrtini zadeli osem iz petnajstih poskusov. Vodili so že s 37:11. Joe Ingles je pred dvema dnevoma zadel sedem trojk, tokrat v prvi četrtini dve in bil z 10 točkami najboljši strelec. Spet je bil vroč Jordan Clarkson, ki je prišel s klopi in bil kmalu s tremi trojkami pri devetih točkah - pred dvema dnevoma je Dallasu natresel 31 točk.

V oči so bodle tudi izgubljene žoge Dallasa. Njegovi igralci so jih v prvih 12 minutah kar šest podarili tekmecu, hkrati pa je bil na tapeti spet skok, kot je bilo to že pred 48 urami. Košarkarji Utaha so jih imeli na svojem računu 15, Teksačani osem, od tega domačini kar sedem v napadu.

Dončić se je razigral v drugi četrtini in Dallas se je približal

Očitno je Carlisle povedal nekaj krepkih svojim izbrancem, ki so v drugi četrtini pokazali drugačen obraz. Predvsem v obrambi so bili bolj agresivni, kar je vplivalo tudi na igro v napadu. Tako so drugo četrtino dobili s 33:24.

Vrhunci tekme Utah Jazz : Dallas Mavericks

Razigral se je Dončić, ki je imel sicer še vedno težave pri metu za tri točke, zato pa je bolj iskal kontakt pri prodiranju v raketo. Z 11 točkami v tej četrtini je bil ob polčasu pri številki 17 - njegov Dallas je zaostajal za znosnejših 16 (45:61). Ob takšnem nadaljevanju ni bil izključen niti trojni dvojček, saj je v statistiko vpisal še štiri skoke in asistence. To bi bil njegov 32., kar bi ga uvrstilo na 12. mesto večne lestvice. A se ta scenarij ni zgodil.

Obrazi niso pravi, blestel je Hrvat Bogdanović

V tretji četrtini smo namreč spremljali podobno zgodbo, ki smo jo videli že v prvi. Razigrani košarkarji Utaha in bledi obrazi Dallasa. Luka je sicer večkrat našel svoje soigralce proste, ki pa niso znali zadeti odprtih metov.

Rudy Gobert je bil spet razpoložen za igro. Foto: Guliverimage

Kristaps Porzingis je bil povsem hladen in bil povrhu vsega pri petih osebnih napakah že na začetku tretje četrtine – do tistega trenutka je v 16 minutah dosegel le tri točke pri metu 1/6 iz igre.

Zato pa je bil v ekipi iz Salt Lake Cityja izjemno razpoložen hrvaški ostrostrelec Bojan Bogdanović. V tretji četrtini je dosegel kar 17 od skupno 32 točk. Zadeval je tudi prek Dončićevih rok. Slovenski košarkar je imel pred vstopom v zadnjih 12 minut igre na svojem kontu 25 točk in prispeval več kot tretjino točk svojega moštva, ki je zaostajalo z 68:94, medtem ko je bil najvišji naskok domačih nekoliko prej pri 92:62.

Nadaljevanje črne serije

Da bi se v zaključku tekme zgodil čudežni preobrat, ni bilo pričakovati, čeprav so se gostje približali pri 89:104. A je bil to labodji spev. Utah Jazz so hitro strnili vrste in tako podaljšali zmagoviti niz na 11 zaporednih zmag, medtem ko pri Dallasu tavajo v temačnem predoru. Zabeležili so četrti zaporedni poraz in izgubili sedem od zadnjih desetih tekem. Videti je, da so na parketu razglašeni in le na trenutke pokažejo pravo vrednost. Luka je v zadnji četrtini zaigral le dve minuti in ob porazu dosegel 25 točk, 7 asistenc in 6 skokov.

Morda se mora ekipa spet začutiti, saj so lep čas zaradi poškodb in okuženosti s covid-19 igrali brez številnih košarkarjev. Še vedno je na stranskem tiru Maxi Kleber, ki naj bi se kmalu vrnil v opravo Mavericks in pomagal soigralcem. A je jasno, da prave kemije med igralci ni videti.

Liga NBA, 29. januar:

New Orleans Pelicans : Milwaukee Bucks 131:126

Ingram 28, Ball 28, 8 as.; Antetokounmpo 38, 11 sk., Holiday 22



Oklahoma City Thunder : Brooklyn Nets 125:147

Maledon in Gilgeous-Alexand 24; Harden 25, 11 as., 10 sk., Irving 25, 7 as.



Orlando Magic : Los Angeles Clippers 90:116

Ross 24; George 26, Leonard 24,



Charlotte Hornets : Indiana Pacers 108:105

Rozier in Washington 18, Graham 14, 10 as.; Sabonis 22, 11 sk., 6 as., Brogdon 21



Washington Wizards : Atlanta Hawks 100:116

Westbrook in Beal 26; Young 41, Collins 17



New York Knicks : Cleveland Cavaliers 102:81

Quickley 25, Barrett 24; Garland 24



Toronto Raptors : Sacramento Kings 124:126

Siakam 32, VanVleet 26; Barnes 26, Fox 24



Minnesota Timberwolves : Philadelphia 76ers 94:118

Beasley 22; Embiid 37, 11 sk., Harris 17



San Antonio Spurs : Denver Nuggets 119:109

DeRozan 30, 10 as., Murray 26; Jokić 35, 10 sk., Čančar brez učinka v minuti



Utah Jazz : Dallas Mavericks 120:101

Bogdanović 32, Conley 22, Clarkson 18, Gobert 17, 12 sk.; Dončić 25 (met za tri 2/6, za dve 6/11, prosti meti 7/10), 6 sk., 7 as., ukr. žoga, 2 izg. žogi v 32 min., Brunson 13, Porzingis in Finney-Smith 11

