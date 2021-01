Razmerje, ki bi ga Dončić rad čim prej spremenil

Ob pogledu na predstave posameznikov v ligi NBA se slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić tudi v tej sezoni suka v družbi najboljših. Še vedno je med glavnimi kandidati za naziv MVP (najkoristnejši košarkar) rednega dela sezone, a bo moral njegov Dallas občutno popraviti razmerje zmag in porazov, če želi doseči nov mejnik v karieri. Delnice trenutno visoko kotirajo Nikoli Jokiću in LeBronu Jamesu, ki bi lahko stopil v družbo Kareema Abdula-Jabbarja, Michaela Jordana in Billa Russlla.

Slaba tretjina rednega dela je za klubi v ligi NBA, ki bodo zaradi covidnih razmer odigrali nekoliko drugačno sezono. Pred vstopom v končnico bodo morale ekipe odigrati 72 namesto tradicionalnih 82 tekem.

Aktualni prvaki Los Angeles Lakers so uspešno začeli branjenje lovorike. Na Divjem zahodu so s 14 zmagami in petimi porazi na drugem mestu, šampionske predstave pa še naprej kaže LeBron James. MVP finalne serije proti Miami Heat z igrami napoveduje tudi kandidaturo za najkoristnejšega košarkarja rednega dela sezone.

Trenutnih TOP 10 košarkarjev, ki bi lahko postali MVP sezone

Točke Skoki Asistence Ukr. žoge Blokade PER Uspešnost ekipe (%) Luka Dončić 27,4 9,4 9,7 1,1 0,7 27 44 LeBron James 25,6 7,8 7,3 0,9 0,4 25 74 Nikola Jokić 25,2 11,8 8,9 1,8 0,6 30,5 61 Giannis Antetokounmpo 26,8 11 5,6 1,1 1,1 26 65 Kevin Durant 30,5 7,5 5,5 0,7 1,5 26,6 60 Kawhi Leonard 25,9 5,4 5,7 2 0,7 28 72 Joel Embiid 27,7 11,1 2,8 1,2 1,4 30,1 68 Steph Curry 27,7 5,5 6,1 1,2 0,1 23 55 James Harden 24,5 6,2 11,1 1,1 0,7 22,8 60 Damien Lillard 28,7 4,8 7 0,9 0,3 25,6 56

James v lovu za velikani tega športa

Štirikratni MVP je nazadnje to lovorike osvojil leta 2013, od takrat pa je bil trikrat na drugem mestu. Lani je pred njega stopil Giannis Antetokounmpo, leta 2018 James Harden, štiri leta pred tem pa še Kevin Durant, ki je po vrnitvi po poškodbi ahilove tetive spet vroč. Če mu bo uspelo priti do laskavega naziva, bo postal najstarejši košarkar z nazivom MVP ter vstopil v družbo Kareema Abdula-Jabbarja (6), Michaela Jordana (5) in Billa Russlla (5), ki so edini v zgodovini lige v rednem delu sezone osvojili pet MVP-pokalov.

Giannis Antetokounmpo je bil dvakrat zapored MVP rednega dela, LeBron James nazadnje leta 2013. Foto: Reuters

In tudi stavnice govorijo njemu v prid, v povprečju dosega 25,6 točke, 7,8 skoka in 7,3 asistence na tekmo.

Dončić odličen, a ekipa ne

Sezono je kot osrednji favorit začel naš Luka Dončić, ki je zdaj na stavnicah na drugem mestu, za njim pa so Nikola Jokić, Joel Embiid in junak zadnjih sezon Antetokounmpo, ki se bo moral za hat-trick nekoliko podvizati. Slovenski košarkarski superzvezdnik je s statističnega vidika na individualni ravni sezono začel odlično. Lansko je v rednem delu končal pri 28,8 točke, 9,4 skoka in 8,9 asistence, letos pa se giblje pri 27,4 točke, 9,4 skoka in 9,7 asistence na tekmo. Njegov PER (player efficiency rating – učinkovitost košarkarja) se je sicer nekoliko poslabšal – s 27,6 na 27 na tekmo, kar pa ga še vedno uvršča v sam vrh lige NBA.

Foto: Guliverimage

PER statistično zaokroži košarkarjeve številke, vendar je njegova pomanjkljivost, da večinoma upošteva le napadalni del predstav košarkarjev. V obrambi tako upošteva ukradene žoge in blokade, ne pa tega, kako je košarkar v obrambnih nalogah učinkovit pri pokrivanju tekmeca. Michael Jordan je imel v karieri povprečje 27,91 in je na vrhu te lestvice, tik za njim je LeBron James s povprečjem 27,44.

Dončićevim v opravičilo covid-19, spremenil bi odstotek uspešnosti Dallasa

Kdaj bo spet prišel čas, ko se bodo košarkarji Dallasa takole veselili? Foto: Guliverimage

Dončić je sicer med boljšimi posamezniki, a njegova ekipa ni na ravni najboljših, katerih del so preostali kandidati za naziv MVP rednega dela. In to ima na koncu eno od poglavitnih vlog. Olajševalna okoliščina za Dallas je, da so imeli v zadnjem obdobju ogromno preglavic s covid-19, štirje stebri igre so bili v karanteni in oddaljeni od parketa.

Za zdaj manjka le še Maxi Kleber, ponoči pa so se vrnili trije, vendar so bili Utah Jazz občutno močnejši. Teksašani bodo morali storiti veliko, če bodo želeli pogledovati proti najboljšim moštvom v zahodni konferenci. Z osmimi zmagami in desetimi porazi sploh niso v krogu ekip, ki bi si v tem trenutku zagotovile vstop v končnico. In ravno razmerje zmag in porazov je tisto, ki bi ga Dončić z veseljem čim prej spremenil. Navsezadnje ga zanima naslov prvaka, do katerega pa je še dolga pot.

Beal najboljši strelec, njegovi Washington najslabši v ligi

Donovan Mitchell uspešno vodi svoje moštvo Utah Jazz, ki je najbolj vroče v ligi NBA. Foto: Getty Images V najbolj vročem moštvu v ligi Utah Jazz (14 zmag, deset zaporednih - 4 porazi) je kar šest košarkarjev, ki presegajo mejo desetih točk, pričakovano pa je najboljši posameznik Donovan Mitchell s 23,4 točke, 4,9 asistence in 4,4 skoka na tekmo. S temi številkami je v veliko pomoč svojemu moštvu, a bo v boju za naziv MVP rednega dela lige to premalo.

Tudi pri Indiana Pacers (11 zmag - 7 porazov) v vzhodni konferenci ni posameznika, ki bi pretirano izstopal. V ekipi je celo osem igralcev, ki na tekmo v povprečju dosegajo več kot deset točk. Statistično najbolj izstopa Litovec Domantas Sabonis z 20,4 točke, 12,3 skoka in 5,8 skoka na tekmo, medtem ko je z 22,8 točke najboljši strelec Malcom Brogdon, ki je občutno napredoval v primerjavi s prejšnjo sezono, v kateri je bilo njegovo povprečje 16,5 točke.

S 35,4 točke na tekmo je sicer prvi strelec lige Bradley Beal, a so njegovi Washington Wizzards s tremi zmagami in enajstimi porazi najslabše moštvo v ligi, kar ga samodejno izloča iz boja za naziv MVP.

Jokić kralj dvojnih, Dončić trojnih dvojčkov. Durant spet trka na vrata.

Ob takšnem nadaljevanju bi bila najresnejša kandidata James in Jokić, saj sta njuni ekipi Los Angeles Lakers in Denver Nuggets uspešni in pri vrhu na zahodu. Srbski košarkar je povrhu vsega najboljši pri zbiranju dvojnih dvojčkov. Na vseh osemnajstih tekmah mu je uspel tovrstni podvig, medtem ko je do trojnega dvojčka prišel petkrat. In v tej kategoriji je slovenski košarkarski čarovnik najboljši v ligi NBA. Zbral jih je šest, ob tem pa je vknjižil še deset dvojnih dvojčkov.

Luka Dončić in Nikola Jokić sta najbolj pridna pri zbiranju trojnih dvojčkov. Slovenski košarkar se lahko pohvali s šestimi v tej sezoni, Srb pa s petimi. Foto: Guliverimage

Zanimivo bo tudi videti, kako se bodo razporedile sile pri Brooklyn Nets, ki imajo v svojih vrstah tri odlične posameznike. Dva bi lahko kandidirala za naziv MVP. Kevin Durant je s 30,5 točke drugi strelec lige, ob tem pa v povprečju zbere 7,5 skoka in 5,5 asistence na tekmo. James Harden, ki je prišel iz Houstona, je pri 24,5 točke, 11,1 asistence, kar ga uvršča na prvo mesto med podajalci (Dončić je tretji), in 6,2 skoka. Tretji pomemben člen je Kyrie Irving s 27,9 točke, 5,8 asistence in 4,8 skoka na tekmo.

Foto: Gulliver/Getty Images

Ne smemo izpustiti niti Kawhija Leonarda, ki je z LA Clippers s 13 zmagami in petimi porazi prav tako zelo učinkovit. Njegovo povprečje znaša 25,9 točke, 5,7 asistence in 5,4 skoka, pohvali pa se lahko tudi z dvema ukradenima žogama na tekmo. Odlične predstave redno kažeta tudi ostrostrelec Steph Curry (27,7 točke, 6,1 asistence in 5,5 skoka) in Damien Lillard (28,7 točke, 7 asistenc in 4,8 skoka).

Favoriti za naziv MVP so tako na uvodu sezone razkrili svoje karte, jasno pa je, da se bodo do konca rednega dela še nekoliko premešale. Lani je Dončić v tej kategoriji zasedel četrto mesto za Antetokounmpom, Jamesom in Hardnom. Mu bo letos uspelo stopiti na zmagovalni oder?