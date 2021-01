Luka Dončić se še nikdar ni počutil tako: Grozno!

Košarkarjem Dallas Mavericks v zadnjih dveh tednih ne gre in ne gre – izgubili so kar sedem od desetih tekem lige NBA. Dvakrat zapored so morali priznati premoč Utah Jazz in tako podaljšali niz porazov na štiri tekme. Bolj kot to skrbi igra Teksačanov. Luka Dončić je povsem razočaran nad predstavami moštva.

Med taboroma Utah Jazz in Dallas Mavericks je, kar zadeva razpoloženje, popolno nasprotje. Prvi so po zmagi s 120:101 prišli do enajstega zaporednega skalpa in so vodilno moštvo lige NBA, Luka Dončić (25 točk, 7 asistenc, 6 skokov) in soigralci pa do četrtega zaporednega poraza in že sedmega na zadnjih desetih tekmah.

Temni oblaki so se sprva začeli zgrinjati proti Milwaukee Bucks 16. januarja, ko so Teksačani nato zabeležili tri zaporedne poraze. Po dveh zmagah proti Indidana Pacers in San Antonio Spurs je bilo videti, da so le prišli do zraka, a je sledil nov potop in serija štirih porazov.

Nazadnje so bili pri Dallas tako neučinkoviti v Dončićevi krstni sezoni lige NBA. Takrat je bil njihov najdaljši negativni niz razpotegnjen na kar sedem tekem, dvakrat pa so še po šestkrat zapored zapuščali parket sklonjenih glav.

"Nekaj moramo narediti, kajti to ni videti dobro"

Predvsem je tudi tokrat bodla igra brez prave energije. Vsaj na začetku, ko so igralci Utaha še drugič v 48 urah odločili tekmo sebi v prid. Prva četrtina se je namreč s kar 37:12 končala v njihovo korist.

"Grozno," je bil sprva kratek slovenski košarkar. Ko so ga prosili, da nekoliko podrobneje razloži dogodke, je dodal: "Ni veliko za reči. Nikdar se še nisem počutil tako. Nekaj moramo narediti, kajti to ni videti dobro. Dvigniti se moramo, pogovarjati in igrati občutno bolje."

Vrhunci igre Luka Dončića

Če so pri Dallasu želeli narediti korak naprej v primerjavi z lansko sezono in odločneje napasti tudi v končnici, so zdaj daleč od želenega. Olajševalna okoliščina bi lahko bila, da so zaradi poškodb in protikoronskih ukrepov lep čas igrali brez nekaterih nosilcev – Josh Richardson, Dorian Finney-Smith, Dwight Powell, Jalen Brunson in Maxi Kleber (edini manjkajoči člen še, a naj bi se kmalu vrnil v pogon) –, a so zdaj praktično vsi v delovni opravi. Zato se v Teksasu prižiga alarm.

"Pošteno povedano je videti, kot da nam je vseeno, ali zmagamo ali ne"

Manjka prava energija, s katero bi se morali lotevati nasprotnikov. Zlasti v obrambi, za katero je glavni trener Rick Carlisle izpostavljal, da bo ta segment košarkarske igre letos ključen za dosego odličnega rezultata. A dobiti 37 točk v prvi četrtini je znak, da prave obrambe ni bilo. Kemija je tista, ki mora povezovati košarkarje tudi v obrambi, vendar je za zdaj na krhkih temeljih.

Foto: Guliverimage

Ker igra Dallasa ne funkcionira, je Dončić razumljivo razočaran: "Pošteno povedano je videti, kot da nam je vseeno, ali zmagamo ali ne. Potrebujemo več energije, truda, se boriti za vsako žogo … Vse. To je veliko stvari, ki jih lahko izboljšamo. Vem, da jih bomo. In to je najpomembnejše."

"Nimamo časa biti razočarani"

"Mislim, da smo igrali tokrat bolj čvrsto. Težava je bila, ker smo slabo začeli tekmo. Napadalni skoki so nas tepli. In ta segment ni bil dober. Včasih pride do tega, da se žoga odbije v tekmečeve roke, vendar je bilo kar nekaj takšnih žog, ki bi jih morali pobrati mi. Zato smo si otežili položaj."

Foto: Guliverimage

Dallas se z osmimi zmagami in enajstimi porazi nahaja na 14. mestu zahodne konference, a je na srečo le zmago oddaljen od osmega mesta, ki vodi v končnico. Res pa je, da ima na računu tri poraze več od osmega Portlanda. A se bodo morali hitro dvigniti, saj imajo naslednji test že v noči na nedeljo, ko jim bo nasproti stala ekipa Phoenix Suns, s katero se bodo prav tako pomerili dvakrat zapored.

"Želel bi si, da bi bili lahko razočarani, vendar imamo že novo tekmo. Liga hitro poteka in s tem moramo živeti," pa je dejal izkušeni James Johnson.