Bo Čančar dočakal še kakšno igralno minuto?

Nikola Jokić, Vlatko Čančar in druščina gostijo trenutno najboljšo ekipo lige NBA. Foto: Guliverimage

Nocoj v ligi NBA Denver Nuggets Vlatka Čančarja gostijo trenutno najboljšo ekipo lige, Utah Jazz, ki poraza ne pozna že enajst zaporednih tekem. Košarkarji Jazz so nazadnje izgubili 7. januarja proti NY Knicks, odtlej pa le še zmagovali. Na zadnjih dveh tekmah so si privoščili Dallas Mavericks in našega zveznika Luko Dončića.