Luka Dončić gleda v hrbet le enemu

Največ glasov navijačev je v prvem tednu na zahodu prejel LeBron James, in sicer 2.288.676. Na vzhodu jih je Kevin Durant dobil še več, 2.302.705. Za Luko Dončića je glasovalo 1.395.719 obiskovalcev spletne strani lige NBA, kar je med branilci za zahodu dovolj za odlično drugo mesto. Pred njim je le povratnik po poškodbi Stephen Curry.

Skupno gledano Dončić zaseda "šele" sedmo mesto, na lanskem glasovanju je slovenski košarkar prejel drugo največje število glasov. Pred njim je bil le James.

The first WEST returns for #NBAAllStar 2021!



Do you agree??



Your vote counts TWICE today for #NBAAllStar Voting presented by AT&T on https://t.co/WChjCTCx5b, the NBA App or on Twitter using #NBAAllStar #FirstNameLastName!



🗳️: https://t.co/2YZJEbQbn7 pic.twitter.com/idQBKWI0J1 — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 4, 2021

The first EAST returns for #NBAAllStar 2021!



Do you agree??



Your vote counts TWICE today for #NBAAllStar Voting presented by AT&T on https://t.co/WChjCTCx5b, the NBA App or on Twitter using #NBAAllStar #FirstNameLastName!



🗳️: https://t.co/2YZJEbQbn7 pic.twitter.com/crqoIJ7B71 — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 4, 2021

Glasovanje bo potekalo do 15. februarja, nove vmesne rezultate pa bo liga sporočila naslednji četrtek, 11. februarja. Preostale člane ekip kapetanov za tekmo zvezd, ki sicer še nima datuma in je vprašanje, ali bo sploh odigrana, bosta določila trenerja do 23. februarja.

Preberite še: