Dončić še naprej v boju za prestižno vlogo

Po drugem krogu glasovanja je največ glasov pričakovano zbral zvezdnik prvakov Los Angeles Lakers LeBron James, ki je doslej prejel 4.369.533 glasov, Kevin Durant, igralec moštva Brooklyn Nets, pa 4.234.433 glasov. Košarkarski privrženci so največ glasov med branilci v zahodni konferenci namenili Stephenu Curryju (4.033.050), na drugem mestu pa je Luka Dončić (2.484.552).

V vzhodni konferenci sta med branilci na vrhu Bradley Beal (Washington) z 2.528.719 in Kyrie Irving (Brooklyn Nets) z 2.104.130 glasovi.

