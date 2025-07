Predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma bo novinarjem onemogočil dostop do podatkov o dejanskih lastnikih podjetij, so opozorili v Društvu novinarjev Slovenije (DNS). Vladi očitajo, da je pripravila nejasen predlog novele, ki ne sledi evropski direktivi. Državnemu zboru predlagajo več dopolnil.

Kateri podatki so dostopni zdaj?

Glavni cilj predloga novele je po pojasnilih finančnega ministrstva prenos evropske direktive glede dostopa do registra dejanskih lastnikov. Trenutno je omogočen javni dostop do nekaterih podatkov, kot so osebno ime, država prebivališča in višina lastniškega deleža, kar pa je po razsodbi Sodišča EU nesorazmerno, saj se s tem posega zlasti v pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Evropska komisija je zato direktivo spremenila tako, da je dostop do registra dejanskih lastnikov omejila na osebe, ki za takšen dostop izkažejo upravičen interes. Ta interes je izkazan, če je namen dostopa povezan z odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja ter financiranja terorizma in povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji, so navedli na ministrstvu.

Niso povsem sledili direktivi

Kot so v današnjem sporočilu zapisali v DNS, vlada direktivi v resnici ni povsem sledila. Po njihovih besedah namreč določa, da se za fizične ali pravne osebe, ki v zvezi s preprečevanjem pranja denarja ali financiranja terorizma delujejo za namene novinarstva ali kot organizacije civilne družbe in akademski raziskovalci, šteje, da imajo pravni interes za dostop do registrov dejanskih lastnikov.

Novela med drugim določa, kdo poleg taksativno naštetih še lahko dostopa do podatkov iz registra, ter zanje uvaja načelo upravičenega interesa in pogoje za izpolnitev tega interesa. Novela se po navedbah DNS v tem delu že oddalji od direktive, saj ta navaja fizične in pravne osebe, novela pa opredeljuje namen. Do podatkov naj bi bili tako upravičeni samo tisti, ki bi izkazali, da je namen dostopa povezan z odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja ter financiranja terorizma in povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji.

Pomagajo z dopolnili

V DNS državni zbor pozivajo, naj jih vključi v pripravo zakonov, ki posegajo v novinarsko delo, pa tudi v pripravo morebitnih poznejših sprememb ali novih pravilnikov, povezanih z dostopom do registra dejanskih lastnikov.

Pripravili so tudi predloge dopolnil, ki se nanašajo na omenjene, po njihovem mnenju sporne člene. Z njimi bi novelo dejansko uskladili z direktivo ter omogočili novinarsko preiskovanje pranja denarja in kaznivih dejanj, kot je korupcija, so dodali.