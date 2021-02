Tekma All-Star bo, Luka Dončić deležen izjemne časti!

Vodstvo lige NBA je kljub številnim negodovanjem igralcev potrdilo, da bo atraktivno zvezdniško srečanje All-Star 2021 odigrano tudi letos. Na sporedu bo v nedeljo, 7. marca, v dvorani State Farm Arena v Atlanti. Prvič v zgodovini lige se bo vse dogajanje odvilo v enem dnevu, eden izmed osrednjih akterjev pa bo slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki je bil še drugič zapored uvrščen v začetno peterko. Kapetana ekip bosta LeBron James in Kevin Durant.

Kljub nasprotovanju številnih igralcev je vodstvo lige NBA v četrtek dokončno potrdilo, da bo tekma vseh zvezd tudi letos na sporedu. Med najglasnejšimi nasprotniki je bil prvi zvezdnik branilcev naslova Los Angeles Lakers LeBron James, tekmi zvezdnikov v Atlanti, ki bo brez gledalcev, pa sta močno nasprotovala tudi Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) in James Harden (Brooklyn Nets).

The 2021 #NBAAllStar Team Captains!#TeamLeBron#TeamDurant



Tune-in to the 2021 NBA All-Star Draft Show: Thursday, March 4 at 8:00 PM ET on TNT pic.twitter.com/oIzBq3u1YE — NBA (@NBA) February 19, 2021

Konec tedna All-Star v Indianapolisu je bil odpovedan že pred časom, zdaj pa se bo dogajanje preselilo v Atlanto. Dan All-Star se bo začel s preizkušnjo v hitrostnem poligonu, sledilo bo tekmovanje v metu za tri točke, nato pa se bo na parketu zvrstila tekma vseh zvezd. Med polčasom srečanja bo na sporedu tudi tekmovanje v zabijanju.

Kapetana James in Durant, Dončić spet v začetni peterki!

Klasično glasovanje za prvi peterki tekme vseh zvezd se je končalo 15. februarja, rezultati pa so postali znani v noči na petek. Tudi letos so najboljšo deseterico določili trije stebri. Glasovi navijačev so vredni 50 odstotkov, po 25 odstotkov pa so s svojimi glasovi prispevali košarkarji in novinarji, ki poročajo o ligi NBA. Vsi košarkarji, ki bodo nastopili na tekmi vseh zvezd, bodo v Atlanti bivali v posebnem mehurčku.

Med njimi bo tudi Luka Dončić, saj je bil drugič zapored izbran v začetno peterko. Iz zahodne konference so se v njo uvrstili še LeBron James (Los Angeles Lakers), Nikola Jokić (Denver Nuggets), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) in Stephen Curry (Golden State Warriors), pri vzhodni konferenci pa Kevin Durant (Brooklyn Nets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Bradley Beal (Washington Wizards) in Kyrie Irving (Brooklyn Nets).

Prihodnji torek bo določenih še po sedem rezervnih igralcev iz vsake konference. Te bodo izbrali trenerji, med njimi pa, kot kaže, ne bo zvezdniškega centra prvakov Anthonyja Davisa, za katerega je trener Lakers Frank Vogel namignil, da bi lahko zaradi nedavne poškodbe tetive počival vsaj štiri tedne.

V okviru trenutnega dogajanja bosta vodstvo lige in združenje košarkarskih igralcev namenili več kot 2,5 milijona dolarjev sredstev za ozaveščanje o položaju temnopoltih in pravičnosti ter enakovrednem dostopu do cepiva in oskrbe v povezavi s koronavirusom.

