V noči na četrtek je bilo v ligi NBA odigranih kar deset tekem. Na delu bi lahko bilo še več klubov, a so nekatere tekme odnesle vremenske težave zaradi snežnega viharja. Med njimi je tudi dvoboj Dončićevega Dallasa in Detroita. Miami Heat je brez poškodovanega Gorana Dragića izgubil po podaljšku pri Golden Statu, Denver pa je brez pomoči Vlatka Čančarja ostal praznih rok v Washingtonu. Vodilni Utah še naprej blesti, tokrat je v Los Angelesu ugnal Clippers.

Zadnji finalist lige NBA Miami Heat še naprej niza poraze. Vročica je v San Franciscu doživela tretji zaporedni poraz. Tokrat je po podaljšku klonila pred Golden State Warriors (112:120). Čeprav se je spogledovala z zmago in v zadnjo polovico zadnje četrtine vstopila z devetimi točkami prednosti, ji tudi to ni pomagalo do uspeha. Kent Bazemore, s 26 točkami najboljši strelec srečanja, je poskrbel, da se je tekma prevesila v podaljšek. Jimmy Butler, ki je dosegel nov trojni dvojček, je imel priložnost za zmago, a je bila njegova roka v izdihljajih rednega dela nemirna. V podaljšku so gostitelji nadigrali Heat.

Vrhunci napetega dvoboja v San Franciscu:

Prvi zvezdnik Golden Stata Stephen Curry se je podpisal pod 25 točk. Za tri točke je vrgel kar 20-krat, zadel pa vsak četrti met. Mejo 23 točk so sicer pri zmagovalcih presegli kar štirje bojevniki, pri gostih iz Miamija pa le Bam Adebayo. Vročica je znova zaigrala brez poškodovanega Gorana Dragića, ki ni pripotoval v Kalifornijo. Miami čakajo še tri zaporedna gostovanja. Po poročanju ameriških medijev obstaja velika možnost, da Dragić ne bo zaigral na nobenem izmed teh. Tako bi se lahko najhitreje vrnil na parket 24. februarja, ko se bo Miami doma pomeril s Torontom.

Čančar spremljal šov nekdanjega zmaja iz Latvije

Brez zmage je ostal tudi Vlatko Čančar. Slovenski košarkarski reprezentant je dvoboj v Washingtonu, kjer je Denver vpisal tesen poraz (128:130), spremljal s klopi za rezervne igralce. Začelo se je izvrstno za goste, saj so Nuggets v uvodni četrtini povedli že za 20 točk. V nadaljevanju se je dogajanje na parketu obrnilo v prid gostiteljev.

Vrhunci predstave Davisa Bertansa proti Denverju:

Najboljši strelec lige NBA Bradley Beal je desetinko pred koncem zadel dva prosta meta in popeljal Wizards do tretje zaporedne zmage, junak srečanja pa je postal Latvijec Davis Bertans. Nekdanji član Olimpije je zadel kar devet trojk (iz 11 metov), s tem postavil nov osebni rekord, skupno pa Denverju nasul kar 35 točk. Pod nov trojni dvojček se je podpisal Russell Westbrook (12 točk, 13 skokov in 12 asistenc). Pri poražencih je 35 točk dosegel Jamal Murray, poleg Kanadčana pa je bil strelsko razpoložen tudi srbski as Nikola Jokić (33), a mu po tekmi ni bilo do veselja, saj je njegova ekipa zapravila ogromno prednost.

V ligi NBA še naprej blesti Utah. Vodilno moštvo rednega dela (24 zmag in le 5 porazov) je v dvorani Staples zlahka premagalo Los Angeles Clippers, ki zaradi zdravstvenih težav niso mogli računati na najboljša strelca Kawhija Leonarda in Paula Georgea.

Dončić ostal brez tekme

V zadnjem obdobju zelo vročemu Luki Dončiću - na zadnjih dveh tekmah Mavericks je dosegel kar 90 točk - so vremenske razmere preprečile, da bi se z Dallasom v noči na četrtek pomeril z Detroitom. Nov termin tekme bo vodstvo lige NBA sporočilo naknadno.

V ponedeljek je osrednji del ZDA - od meje s Kanado do Mehiškega zaliva - zajelo veliko snežno neurje. Najbolj prizadet je jug ZDA, kjer so takega vremena najmanj vajeni. V El Pasu na meji s Teksasom je temperatura padla na minus deset stopinj Celzija, pa tudi v Houstonu se je termometer spustil na minus devet. Razmere v Teksasu so katastrofalne, odpoved tekme pa je bila pričakovana.

Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči na soboto (2.00), ko bo v teksaškem obračunu gostoval pri Houstonu.

