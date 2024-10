V hiši slavnih tudi Vince Carter in Chauncey Billups, Jerryja Westa sprejeli že drugič

Nekdanja zvezdnika severnoameriške košarkarske lige NBA Vince Carter in Chauncey Billups sta bila med 13 novinci, ki so jih na nedeljski slovesnosti sprejeli v košarkarsko hišo slavnih. Jerryja Westa, ki je že bil sprejet v dvorano kot košarkar in član ameriške olimpijske reprezentance leta 1960, so vnovič sprejeli še za delo izvršnega direktorja, posthumno, s čimer je postal prvi član hiše slavnih, zapisan med slavne kot igralec in košarkarski delavec.

Vince Carter je bil znan po visokem odrivu in zabijanjih v 22 sezonah kariere NBA, medtem ko je Chauncey Billups leta 2004 z Detroitom osvojil naslov in priznanje za najkoristnejšega igralca (MVP) finala NBA.

Govoru Jonnieja Westa, sina pokojnega Jerryja Westa, so prisluhnili njegovi nekdanji sodelavci pri nepozabni generaciji Los Angeles Lakers Pat Riley, Bob McAdoo, Magic Johnson in James Worthy. Foto: Guliverimage

V hišo slavnih so bili sprejeti še Michael Cooper, Walter Davis in Dick Barnett, avstralska zvezdnica Michelle Timms, ameriška univerzitetna trenerja Bo Ryan in Harley Redin, ameriški srednješolski trener Charles Smith, zvezda lige WNBA Seimone Augustus ter košarkarska delavca Doug Collins in Herb Simon.

Billups, petkratni udeleženec tekme zvezd All-Star, je v 17-letni karieri NBA v povprečju dosegal 15,2 točke in 5,4 podaje. "Vse, kar sem imel, sem posvetil košarkarski igri," je dejal: "Ostal sem osredotočen, ostal sem ponižen ... Samo še naprej sem se boril, praskal, grizel in obrnilo se je na dobro tudi zame."

Carter, osemkratni udeleženec tekme zvezd, je leta 2000 zmagoval na tekmovanju v zabijanju, leta 2000 pa je z ameriško reprezentanco osvojil olimpijsko zlato v Sydneyju. V povprečju je dosegal 16,7 točke, 4,3 skoka in 3,1 podaje na tekmo.