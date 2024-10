Jokić že navdušuje z Westbrookom, Čančarju drobtinice #video

V ligi NBA se nadaljuje ciklus pripravljalnih tekem pred začetkom sezone 2024/25. Denver je na domačem parketu izgubil proti Phoenixu (114:118), slovenski reprezentant Vlatko Čančar pa je na parketu prebil slabe tri minute ter vknjižil skok in asistenco. Srbskemu asu Nikoli Jokiću je zmanjkala le ena podaja do trojnega dvojčka, po dvoboju pa je postala viralna zlasti njegova asistenca Russellu Westbrooku, ki si je nato privoščil atraktivno ''alley-oop'' zabijanje.

Košarkarji Denver Nuggets, prvaki NBA iz leta 2023, ostajajo brez zmage v pripravljalnem obdobju. V noči na ponedeljek so izgubili še tretjo tekmo. Čeprav Phoenix v Koloradu ni računal na pomoč treh največjih zvezdnikov, manjkali so Kevin Durant, Devin Booker in Bradley Beal, je vseeno premagal Denver. Suns so v Ball Areni zmagali s 118:114.

Jokić podal, Westbrook zabil

Največ točk za Denver so prispevali Nikola Jokić, Julian Strawther in Michael Porter ml. (vsi 21), pri zmagovalcu Phoenixu pa sta jih Ryan Dunn in Monte Morris dosegla 20. Srbski as Nikola Jokić je v prejšnji sezoni osvojil nagrado MVP igralec sezone. To priznanje je v zadnjih štirih sezonah osvojil kar trikrat.

The Joker and Russ connection 🤝 pic.twitter.com/SxalOsV2Ce — Denver Nuggets (@nuggets) October 14, 2024

Another angle of the oop 🎥 pic.twitter.com/DTA2vlbbye — Denver Nuggets (@nuggets) October 14, 2024

V tej sezoni bo v Denverju sodeloval tudi z Russellom Westbrookom, ki je omenjeno priznanje osvojil leta 2017 in želi po prihodu iz Los Angelesa, kjer je s Clippersi v prvem krogu končnice izpadel proti Dončićevemu Dallasu, v dresu Denverja pokazati bistveno več kot v mestu angelov. Da sta vedno bolj uigran, dokazuje akcija, v kateri je Srb z asistenco omogočil Westbrooku ''alley-oop'' zabijanje.

Russell Westbrook bo skušal Denverju pomagati do odmevnih dosežkov v sezoni 2024/25. Foto: Reuters

Jokiću je proti Phoenixu do trojnega dvojčka zmanjkala le ena podaja, v 30 minutah je zbral 21 točk (met 9/16), 14 skokov in 9 asistenc, Westbrook, ki ni bil član začetne peterke, pa je v 24 minutah prispeval 9 točk (met 4/10) in 6 asistenc.

Denver začenja proti Oklahoma Cityju

Vlatko Čančar bo v sezono 2024/25 vstopil proti Thunder. Foto: Reuters Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je na parketu prebil le slabe tri minute, v statistiko pa vpisal skok in podajo. Denver bo do začetka sezone odigral še pripravljalni tekmi proti Oklahoma Cityju in Minnesoti. Zanimivo je, da bodo 24. oktobra sezono odprli prav proti Oklahoma City Thunder.

Naslov v ligi NBA brani Boston, ki je v noči na ponedeljek v pripravljalni tekmi tesno s 115:111 ugnal Toronto. Skoraj enak rezultat je bil na srečanju med New Yorkom in Minnesoto (115:110). Portland je visoko odpravil Sacramento (105:85), Golden State pa Detroit (111:93).

Dallas, za katerega Luka Dončić zaradi zdravstvenih težav v pripravljalnem obdobju še ni odigral dvoboja, bo naslednjo pripravljalno tekmo odigral v noči na torek proti Los Angeles Clippers.