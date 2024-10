Slovenski reprezentant Luka Dončić si je mečno mišico poškodoval že na začetku priprav z Dallas Mavericks na novo sezono lige NBA. Brez njega so izgubili prvi dve pripravljalni tekmi, s 116:121 proti Memphis Grizzllies in s 102:107 z Utah Jazz. Trener Jason Kidd je po sobotnem dopoldanskem treningu dejal, da je malo verjetno, da bi Dončić zaigral na tretji pripravljalni tekmi. To bodo Mavericks odigrali v ponedeljek v Los Angelesu pri Clippersih. Zagotovo slaba novica za nekaj slovenskih ljubiteljev košarka in Luke Dončića, ki se odpravljajo na tekmo v super moderno novo dvorano Clippersov, Intuit Dome v Inglewoodu.

Da Lukova poškodba ni resnejša, razkrivajo fotografije s petkovega treninga, ko je bil nasmejan do ušes. Kidd je še sporočil, da sta lažje poškodovana Dončić in PJ Washington sicer sodelovala na sobotnem treningu, a brez kontakta. Bi pa utegnila okrevati v nekaj dneh in je tako njun nastop verjeten na zadnji pripravljalni tekmi v četrtek doma proti Milwaukee Bucks. Redni del sezone lige NBA bodo sicer aktualni podprvaki (spomnimo spomladi so finale z Boston Celtics izgubili z 1:4) odprli 24. oktobra proti San Antonio Spurs.