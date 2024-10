Nikola Jokić je z Denverjem izgubil pripravljalno tekmo lige NBA v Abu Dabiju proti prvakom iz Bostona. Foto: Reuters Komisar lige NBA Adam Silver je ta konec tedna v Abu Dabiju, kjer se igra pripravljalni turnir na novo sezono. V petek so Boston Celtics premagali Denver Nuggets, igral pa je tudi Vlatko Čančar (šest točk v 21 minutah). Pred tekmo je komisar v pogovoru z novinarji razkril, da sta mu največja evropska zvezdnika lige NBA, Luka Dončić in Nikola Jokić, izrazila željo, da bi NBA pripeljali tudi v njuni domovini, torej v Slovenijo in Srbijo.

"Rad bi omenil, da sta me tako Nikola kot Luka prosila, ali lahko NBA pripeljemo v Srbijo ali Slovenijo," je dejal Silver, a tako izrazil pomislek o izvedbi tako dragega projekta. "To je zelo težka naloga, saj tak dogodek zahteva ogromno sredstev, na koncu pa se za eno tekmo to finančno ne splača. Deluje edino v krajih, kot so Ciudad de Mexico, Pariz, tukaj v Abu Dabiju, kjer gre za večletni projekt."

Je pa Silver navdušen nad zanimanjem za košarko in ligo NBA v tem delu Evrope. "Res cenim navdušenje navijačev v Srbiji, Sloveniji in Grčiji in tudi trud Jokića, Antetokounmpa in Dončića, da bi NBA pripeljali v svoje domovine. A tega res ni lahko organizirati. Bomo imeli to sicer v mislih v prihodnosti, a taki dogodki so vsako leto dražji. Bi pa rad našel način, da počastim te izjemne igralce."