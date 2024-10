Poškodba Luke Dončića pokvarila idilo v taboru Dallas Mavericks

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je staknil poškodbo na treningu moštva Dallas Mavericks. Prejel je udarec v levo mečno mišico, zdravstveno stanje prvega zvezdnika teksaške ekipe pa bodo ponovno ocenili čez teden dni, so sporočili iz tabora podprvakov lige NBA. Poškodba petindvajsetletnega Ljubljančana je malce pokvarila idilo v taboru Dallasa. Dončić je namreč po vrnitvi v Teksas skrbel za dobro voljo na medijskih dogodkih in treningih.

Trener teličkov Jason Kidd je hitro pomiril zaskrbljene navijače in jim sporočil, da sam nima večjih skrbi. "Mislim, da je včeraj dobil udarec v mečno mišico, poročal je, da je napeta. Poslali so ga na pregled in MRI (magnetna resonanca, op. p.) je pokazal, da gre za nategnjeno mišico," trenerjeve besede prenašajo dobro obveščeni ameriški novinarji.

The Dallas Mavericks announced today that Mavericks guard Luka Dončić sustained a hit during workouts this week resulting in a left calf contusion.



Dončić will be re-evaluated as necessary in one week. — Mavs PR (@MavsPR) October 2, 2024

Klay Thompson že lani občudoval Dallas

"Mislim, da je kemija vse. Vsekakor je prav tako pomembna kot talent in trdo delo," je na medijskem dnevu košarkarske ekipe Dallas Mavericks poudaril novinec v moštvu Klay Thompson. S kapetanom moštva, slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem, bo poskušal na treningih vzpostaviti kar najboljši odnos, teksaški ekipi pa pomagati do naslova prvaka lige NBA.

Sicer pa Daniel Gafford, Klay Thomson, Dončić, Kyrie Irving in P. J. Washington že nestrpno pričakujejo začetek sezone. Foto: Guliverimage

"Zaradi te kemije v ekipi je vso to 'popotovanje' tako zabavno, zaradi nje soigralcem privoščiš uspeh in si želiš videti, da svoj potencial izkoristijo do popolnosti. In tukaj gradimo to odlično kemijo, malce te sem videl že lani, ko sem opazoval to ekipo priti vse do finala, in močno sem si zaželel biti del tega," je na medijskem dnevu moštva Dallas Mavericks še razlagal novinec v ekipi, sicer pa veteran lige NBA, ki je z Golden State Warriors osvojil štiri šampionske naslove.

In eden glavnih, ki v teksaškem moštvu skrbi za dobro razpoloženje in to opevano kemijo v ekipi, je zagotovo slovenski košarkarski biser Luka Dončić. S svojo karizmo, sproščenostjo in tudi šaljivostjo je zablestel že pred sezono.

Najprej je nasmejal številne novinarje, ki so se udeležili predstavitve prenovljenega Dallasa. "Pozdravljeni vsi. Pogrešal sem vas," je nagovoril novinarsko srenjo. "Kako ste preživeli poletje?" se je še vljudno pozanimal in hitro izkoristil priložnost ter nasmejal vse prisotne: "Gremo kar po vrsti, bo vsak posebej povedal," se je spomnil popočitniške tradicije iz šolskih klopi.

Med intervjuji "ena na ena" si je takole privoščil povratnika v ekipo Spencerja Dinwiddieja. "Kdo je bil to?" je bil sprva presenečen veteran. "Je bil Luka?" se mu je hitro posvetilo, pritrdilnemu smejanju novinarja pa je le dodal: "Itak."

Luka Doncic welcomes Spencer Dinwiddie back to Dallas 😅 pic.twitter.com/MEpWjmpQy5 — Nick Angstadt (@NickVanExit) September 30, 2024

Košarkarji so imeli še pred medijskim dnem sponzorske obveznosti, snemali so raznorazne videe. Mladi center ekipe Dereck Lively je dobil priložnost snemanja s kačami. "Mene ne motijo. Ste mislili, da me boste prestrašili? Ne. Rad pa bi videl, kaj bo rekel Luka," se je smejalo lanskemu novincu. Povsem natančno je napovedal Slovenčev odziv.

Na treningu so za rojstni dan takole čestitali Danielu Gaffordu:

When your Birthday falls on the first day of Training Camp >>> 🎶 #MFFL pic.twitter.com/KS1BhoBOkf — Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 1, 2024

Zdaj se bodo Dončić, Kyrie Irving, Klay Thompson in druščina vsak dan resneje posvečali uigravanju ekipe na trening kampu, ob tem vse bolje spoznavali novince v ekipi in vzpostavljali to dobro kemijo, 25. oktobra pa bodo s teksaškim derbijem, ko bodo v domači dvorani American Airlines gostili San Antonio Spurs s francoskim čudežnim dečkom Victorjem Wembanyamajem, odprli sezono 2024/25. V tej si želijo stopiti še korak dlje in osvojiti prvi naslov prvakov po letu 2011.

Pred začetkom sezone bodo Mavericks odigrali še štiri pripravljalne tekme, že 8. oktobra doma z Memphis Grizzlies, pa 11. z Utah Jazz, 15. bodo gostovali v Los Angelesu pri Clippers, 18. pa v Dallasu gostili Milwaukee Bucks.

