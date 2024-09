Luka Dončić skrbi za smeh na Kitajskem #video

Za Luko Dončića in njegove Dallas Mavericks se nova sezona v ligi NBA začenja 25. oktobra, ko se bodo na domačem parketu pomerili s San Antonio Spurs. Uradni začetek trening kampa Mavericks čaka 1. oktobra, v predsezonskih tekmah pa se bodo pomerili z Memphis Grizzlies (8. oktobra), Utah Jazz (11. oktobra), LA Clippers (15. oktobra) in Milwaukee Bucks (18. oktobra).

Trenutno pa se Dončić mudi na promocijski turneji znamke Jordan na Kitajskem in vsak dan poskrbi za kakšno zanimivo prigodo.

Tako je ob obisku Kitajskega zidu duhovito dobesedno razumel fotografa, ki je košarkarske ase prosil, naj za naslednjo fotografijo gledajo, kamorkoli želijo.

Photographer: “And then one last one. Just look around... Wherever you want to look.” Luka Doncic took it seriously 😂 (via @overtime ) pic.twitter.com/CfWE14XSkC

Tako pa ga je na ladjici malce oštel oče Saša, ker si ni pravilno namestil reševalnega jopiča.

Za medij Overime je priznal, da ne uživa v slavi. Pred kamerami bi si želel igrati le košarko, pravi.

Luka Doncic has to be one of the most low-key players in the NBA…



Reporter: “Luka, do you like being famous?”



Luka: “No.”



Reporter: “Do you wish you could play basketball and not have any camera’s?”



Luka: “Yes. Only in the game.”



(via @overtime) pic.twitter.com/UoFaLv3VeJ