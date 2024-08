Kje je Luka Dončić? #video

Luka Dončić, Jayson Tatum, pa tudi košarkar Orlando Magic Paolo Banchero in član New Orleans Pelicans Zion Williamson, ki so vsi športniki znamke Jordan, se trenutno mudijo na Kitajskem na promocijski turneji v okviru "povezovanja z lokalno mladino in širjenjem ljubezni do košarke" Med turnejo, ki je bila predvidena za Šanghaj in Peking so košarkarji obiskali tudi eno najbolj ikoničnih znamenitosti na svetu: Kitajski zid.

Kot je razvidno iz videoposnetka, Luko na potovanju po Kitajskem spremlja tudi oče Saša Dončić. Ob tem je član Dallasa znova nasmejal svoje oboževalce, saj se je po kitajski znamenitosti sprehajal s posebno "sprehajalno palico", zatem pa je na starodavnem nizu zidov in utrdb na severu Kitajske, ki je morda najbolj prepoznaven simbol Kitajske, izgubil majhno žogico.

Luka Dončić, along with the core NBA members of the @Jumpman23 brand, have arrived in China. pic.twitter.com/JF8kWOUTlF — Luka Donkicks (@LukaDonkicks) August 29, 2024

Ob obisku Kitajskega zidu je član Bostona Tatuma med drugim razkril, da se boji višine. "Ne vedo, da me je res strah," je dejal Tatum. Williamson, ki je vidno izgubil nekaj kilogramov, je komentiral predvsem kitajsko vročino. "Oh, dobro sem, samo vroče je. Potrebujem svojo brisačo," je v smehu dejal Williamson.

Luka Doncic showing off his soccer skills in China 🔥pic.twitter.com/ptEg0RKonV — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 29, 2024

Dončića z Dallasom uradni začetek trening kampa čaka 1. oktobra. Dončić, ki je v prejšnji sezoni zasedel tretje mesto v glasovanju za MVP lige NBA, je Mavericks ob tem popeljal tudi do finala, kjer je njegova ekipa izgubila proti Bostonu. Slovenca tudi pred začetkom nove sezone uvrščajo v sam vrh kandidatov za naziv MVP lige.

Preberite še: