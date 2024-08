Američanom ni dala miru večkrat izpovedana želja Luke Dončića, da želi po koncu kariere kupiti in imeti svojo kmetijo v Sloveniji. O tem so se želeli prepričati na lastne oči. Prispeli so na sončno stran Alp in preverili, kako 25-letnik uživa v družbi krav, konjev, kmečkih opravil, mogočnih bal sena in domačega sira. Luka je sedel tudi za volan traktorja in radovednim Američanom pojasnil, kaj ga žene k odločitvi, da bi imel svojo kmetijo.

Kako je Luka Dončić v tem trenutku najbolj prepoznan slovenski športnik v očeh svetovne javnosti, ni treba posebej pojasnjevati. Uživa sloves enega največjih košarkarskih zvezdnikov na svetu, zlasti pa prvega ambasadorja slovenskega športa. In ne le to. Je tudi velik ambasador slovenskega turizma. Zato vsaka akcija, v kateri se pojavi v osrednji vlogi in predstavlja domovino, naleti na ogromno zanimanje tudi v tujini. Zlasti v ZDA.

Kako je Luka Dončić preživel dan na slovenski kmetiji?

Luka spends a day at the farm back home in Slovenia! 🇸🇮🌾🚜 pic.twitter.com/8LX9WZvX95 — NBA (@NBA) August 27, 2024

Ko je slovenski košarkarski virtuoz spomladi v intervjuju za Esquire pojasnil, da se bo po koncu športne kariere vrnil v Slovenijo in kupil kmetijo, je s tem razvnel tudi domišljijo novinarjev, ki skrbijo za promocijo lige NBA. Želeli so se prepričati, ali 25-letni slovenski športni junak misli resno. V vročih poletnih dneh so se tako spomnili na Luko, se odpravili v Slovenijo in preživeli dan s paradnim konjem Dallas Mavericks.

Dončića so spremljali v družbi krav in konjev, kako z otroškim nasmeškom in travico med zobmi uživa med sedenjem na ogromnih balah sena in pri tem pazi, da ne bi padel z njih, kako pozorno spremlja umetnost pridelave sira in po cesti vozi velikanski traktor. Bilo je kaj za videti. Prizori iz ene izmed slovenskih kmetij, Dončić je pred meseci v intervjuju priznal, da se z osnovami poljedelstva in živinoreje že spoznava na kmetiji svojega prijatelja, so lahko očarali Američane.

"Je čudovito, zelo mirno!

Luka Dončić je oplemenitil spektakel ob poslovilni tekmi Gorana Dragića v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com Ker pa se zaveda težavnosti posla na kmetijah, sam ne bi kmetoval oziroma opravljal najzahtevnejših nalog, bil pa bi rad zraven. Želja, da bi po koncu kariere kupil kmetijo v Sloveniji, ostaja torej zapisana globoko v srcu 25-letnega Ljubljančana. Kaj pa razlog? "Tu je prekrasno. Lahko prideluješ hrano, lahko občuduješ pokrajino. Je čudovito, zelo mirno," je v kratkem, a zelo simpatičnem prispevku odgovoril na vprašanje, zakaj želi imeti svojo kmetijo v Slovenijo.

Videoposnetek je hitro zaokrožil po svetu in poskrbel za še eno imenitno promocijo Slovenije v svetu. Tako je bilo že pred dnevi, ko so lahko ljubitelji lige NBA tudi z druge strani velike luže v živo spremljali spektakularno poslovilno tekmo Gorana Dragića. Na njej je nastopil in se pri tem zelo zabaval tudi Luka. Na spletu so še zdaj zelo viralni zlasti prizori, ko si ga je na klopi privoščil veliki šaljivec Nikola Jokić.

Prihodnji teden si bo Dončić v živo ogledal še en spektakel. V Zagrebu bo spremljal memorialno tekmo v spomin na enega njegovih vzornikov, žal mnogo prehitro preminulega Dražena Petrovića, nato pa se bodo počasi že začele priprave na novo sezono lige NBA. Ta se bo uradno začela 22. oktobra.

Luka Dončić se je v prejšnji sezoni prvič uvrstil v veliki finale lige NBA, kjer je ostal praznih rok proti Bostonu. Foto: Reuters

Dallas Mavericks, aktualni podprvaki, bodo v sezono 2024/25 vstopili z ogromnimi pričakovanji. Podobno velja za slovenskega košarkarskega asa, ki je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec lige NBA.