Slovenski košarkar Klemen Prepelič je pred začetkom nove klubske sezone v svoji karieri obrnil povsem nov in nepopisan list, saj bo kot kapetan vodil moštvo Dubaja, ki je luč sveta ugledalo šele pred dobrima dvema mesecema. "Začetek je res obetaven, temelji, ki so jih postavili, so odlični," je zadovoljen Prepelič, ki bo v novem klubu opravljal vlogo kapetana. Ob tem je spregovoril tudi o slovenski reprezentanci, spodletelih kvalifikacijah, pa tudi o novembrskih kvalifikacijah za EuroBasket, v katerih bo ob ugodni zdravstveni sliki stoodstotno na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću.

Medtem ko se je slovenska košarkarska javnost v soboto poslovila od kariere zlatega kapetana Gorana Dragića, pa sta še vedno precej skeleča in boleča spomin in pogled na zadnje dejanje slovenske reprezentance, ki bo letošnje poletje skušala čim prej pozabiti. O razočaranju letošnjega poletja je ob robu sobotnega spektakla spregovoril tudi Klemen Prepelič, ki je bil tako kot vedno brez dlake na jeziku.

"Vse je bilo veliko razočaranje. Tja smo se podali z enim ciljem, da se uvrstimo v Pariz. Ali je bil ta cilj realen ali ne, bo ocenil strokovni štab," se pred začetkom nove klubske sezone kvalifikacij za olimpijske igre z grenkim priokusom spominja Prepelič, ki je v soboto v Stožicah v upokojitev pospremil nekdanjega reprezentančnega soigralca Gorana Dragića. Ta je še pred začetkom novega obdobja v svoji karieri spregovoril tudi o spodletelem poskusu in odčitani lekciji konec junija v Pireju, ko je slovenska reprezentanca ostala daleč stran od olimpijske vozovnice.

Nad junijskimi kvalifikacijami za OI je bil izjemno razočaran. Foto: www.alesfevzer.com

"Realnost je, da smo bili od tega res zelo daleč. Mislim, da če bi z Grčijo odigrali še dvajset tekem, jih ne bi premagali. Žal mi je tiste tekme s Hrvaško, ko so nas naravnost deklasirali. V slovenski reprezentanci je bilo nekaj zelo lepih let, potem je bil tisti spodrsljaj na Eurobasketu 2022, pa zdaj ta v kvalifikacijah. Vsi se zavedamo in vemo, kaj pomeni reprezentanca, vsi si želimo odmevnih rezultatov in vsi s ponosom nosimo dres s slovenskim grbom," je bil kot vedno odkrit Prepelič.

Nov začetek v Dubaju

Enaintridesetletni košarkar je ravno v času kvalifikacij obrnil tudi nov list v svoji klubski zgodbi. V novi sezoni bo namreč po odhodu iz turškega Galatasaraya nosil dres novoustanovljenega kluba v Dubaju, kjer bo igral pod dirigentsko palico Jurice Golemca. "Nekaj dni smo že trenirali v Dubaju, zdaj smo nekaj dni tu v Kopru. Jurica me je postavil tudi za kapetana ekipe, pogovarjala sva se, da bom vodja ekipe tako na igrišču kot izven njega, poleg Danila Anđušića in Leona Radoševića sem eden izmed izkušenejših členov ekipe. Mislim, da smo res zanimivo moštvo, ki se nikoli ne bo predalo. Celotna ekipa je še nedokazana, a mislim, da se bosta v bližnji prihodnosti pokazala kvaliteta in visok nivo," je prepričan Prepelič.

Klemen Prepelič se je v soboto mudil v Stožicah, kjer je bil del poslovilne tekme Gorana Dragića. Foto: www.alesfevzer.com

V soboto je tako za pot v Ljubljano namesto leta iz Dubaja potreboval le dobro uro vožnje, saj se z dubajskim klubom te dni mudi na Primorskem. "V Kopru je fenomenalno, kar pa se tiče Dubaja in košarke, je vse na najvišji ravni. Imam same pohvale za delo in celotno organizacijo v klubu. Začetek je res obetaven, temelji, ki so jih postavili, so odlični. Če ponovim besede Jurice Golemca, ki je dejal, da želi, da se igralci počutijo kot zvezde, tako tudi je. Niti ni čutiti, da je klub na novo ustvarjen. Vsi ljudje v klubu vidimo, koliko vodstvo kluba dela za nas, za vse v ekipi. Vlaga se maksimalno. Tudi kar se tiče pogodb, se vse spoštuje, k temu pa so na najvišji ravni dodali še ostale stvari. Verjamem, da bo vsak od nas dal svoj maksimum, da bo ta raven ostala najvišja," je samozavesten Prepelič, ki ga z novim klubom čaka merjenje moči v ligi ABA in Eurocupu.

Odločen da reprezentanci

Pred uradnim začetkom novega poglavja v svoji karieri je že odkljukal tudi novembrsko reprezentančno akcijo, v kateri bo s slovensko reprezentanco lovil potrditev vozovnice za EuroBasket prihodnje leto. "Če bom zdrav, bom reprezentanci vedno na voljo z največjim veseljem. Tako je vedno bilo in bo tudi v nadaljnje. Vedno s ponosom nosim dres slovenske reprezentance, tudi novembra bom tukaj. Naša misija še ni končana, želimo se uvrstiti na evropsko prvenstvo, da bomo lahko prihodnje leto znova nastopili na velikem tekmovanju. Reprezentanca bo zelo hitro potrebovala svežo kri v obliki mladih fantov. Za preskok na ta nivo pa je potrebnega ogromno odrekanja in tudi samozavesti," je o pomlajevanju izbrane vrste, ki je neizbežno, dodal Prepelič.

Novembra bo na voljo Aleksandru Sekuliću. Foto: www.alesfevzer.com

Poklon Goranu Dragiću

Slovenski reprezentant se je tako kot ostala košarkarska javnost v soboto poklonil karieri Gorana Dragića, ki mu je v Stožicah namenil nekaj besed zahvale. "Goran mi je dal ogromno. Leta 2017 je bil nesporni vodja naše ekipe na evropskem prvenstvu, ob tem sem od njega dobil ogromno nasvetov, tak je tudi zunaj igrišča, marsikomu je vzor s svojim delom in vračanjem skupnosti. Je odličen ambasador slovenske košarke. Ta tekma je minimum tega, kar si je zaslužil. Vemo, kaj je dal nam in slovenski košarki v vseh teh letih," je dejal Prepelič, ki je na igrišču v zvezdniški družbi vidno užival.

"Bilo je izjemno, igral sem s Stevom Nashem, tu so bili na kupu zvezdniki svetovnega kova. Vse je bilo res čustveno, je bil pa v ospredju Goran, ki je bil zvezda večera, in res sem hvaležen, da sem lahko prispeval vsaj kanček k njegovi karieri. Zagotovo bi si Goran zaslužil mesto v košarki še naprej. Zadnja leta je dokazoval, da je velik vodja slovenske košarke, ob koncu tudi skupaj z Luko. Zagotovo bi si ga želel ob parketu, a to ni v mojih rokah. Gotovo pa bi dodal veliko mero kakovosti tako z osebnostne plati kot košarkarske," je še dodal Prepelič.

