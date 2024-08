Od Gorana Dragića, ki je na sobotni poslovilni tekmi v Stožicah sklenil bogato košarkarsko kariero, so se poslovili tudi številni znani Slovenci, ki so si ogledali spektakel Noč zmaja. Tam so med drugim opazili ljubljanskega župana Zorana Jankovića z vnukinjama, raperja Zlatka, komika Vida Valiča in nekdanjega smučarskega skakalca Petra Prevca.

Kapetan zlate slovenske reprezentance Goran Dragić je na sobotnem spektaklu v ljubljanskih Stožicah sklenil svojo košarkarsko kariero. Na Noč zmaja (Night of the Dragon) je povabil številne svetovne zvezdnike in prijatelje, kot so Luka Dončić, Steve Nash, Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović in Boban Marjanović, njegovo slovo pa so si ogledali tudi številni znani Slovenci. S svojo prisotnostjo so se poklonili Dragiću in mu čestitali ob zaključku izjemne kariere ter vstopu v pokoj.

V Ljubljano je kot posebna gostja pripotovala tudi Dragićeva tašča Carmen, ki si je slovo ogledala s partnerjem in hčerko Greice Murphy.

Dragićeva izbranka Greice Murphy (levo) si je tekmo ogledala skupaj z mamo Carmen (na sredini) in njenim partnerjem. Foto: Mediaspeed

Poglejte, kdo od znanih Slovencev si je ogledal poslovilno tekmo Gorana Dragića:

Nekdanji smučarski skakalec Peter Prevc z ženo Mino Foto: Mediaspeed

Raper Zlatan Čordić - Zlatko Foto: Mediaspeed

Nekdanji smučar Jure Košir s partnerko Simono Škrobar Foto: Mediaspeed

Komik in igralec Vid Valič z izbranko Valentino Zajtl Foto: Mediaspeed

Televizijski voditelj Peter Poles s partnerko Niko Veger Foto: Mediaspeed

Nekdanji alpski smučar Tim Marovt, ki je pri 12 letih zaradi tako imenovane surferske mileopatije pristal na invalidskem vozičku. Foto: Mediaspeed

Vplivnca Adriana Dimec in Nina Murić, ženi košarkarjev Žige Dimca in Eda Murića Foto: Mediaspeed

Slovenski vplivnici Anja Jenko in Janja Balant Foto: Mediaspeed

Športna plezalka Janja Garnbret je tekmo spremljala v prvi vrsti. Foto: Mediaspeed

Nekdanji košarkar in trener Ivo Daneu z ženo Katjo Foto: Mediaspeed

