V Zagrebu je bilo zelo čustveno, spregovoril tudi Luka Dončić

V Zagrebu se je v četrtek trlo velikih košarkarskih imen na čelu z Luko Dončićem, ki so se na memorialni tekmi poklonili legendarnemu Draženu Petroviću. Ekipa Dražen, sestavljena iz košarkarskih zvezdnikov, je v zagrebški Areni na koncu premagala hrvaško reprezentanco s 110:107. Dvorana je bila napolnjena do zadnjega sedeža, posebej ganljiv trenutek je bil, ko se je pred občinstvom pojavil Draženov hologram, ustvarjen z umetno inteligenco.

Tekma je bila zasnovana tako, da so se organizatorji med odmori spominjali obdobij iz življenja Dražena Petrovića. Od Šibenke prek Cibone in Reala pa vse do lige NBA in srebra s hrvaško reprezentanco. O Draženu so med odmori spregovorili njegovi nekdanji soigralci Vlade Divac, Kenny Anderson, Terry Porter, Predrag Šarić in številni drugi.

Še posebej je bilo čustveno pred začetkom zadnje četrtine, ko so na parket stopili košarkarji, ki so leta 1992 v Barceloni nosili dres hrvaške reprezentance, ko je ta osvojila srebro na olimpijskih igrah. Pred gledalce so stopili Dino Rađa, Toni Kukoč, Žan Tabak, Alan Gregov, Stojko Vranković, Franjo Arapović, Aramis Naglić, Vladan Alanović in Danko Cvjetičanin, nato pa se je pred občinstvom pojavil Draženov hologram, ustvarjen z umetno inteligenco. Hologram je občinstvo nagovoril z nekaj besedami, iz zvočnikov se je zaslišala pesem Za dobra stara vremena, nato pa je hologram izginil. Nekateri gostje so bili ganjeni do solz.

The most emotional moment of the evening at the Drazen Petrovic memorial game was when Drazen's hologram appeared



And then everyone sang - 'How good it is to see you again...'

The Drazen Petrovic Memorial game included even the legend himself

El ambiente en el partido homenaje a Drazen Petrovic



🎥 @IgorRadic5 pic.twitter.com/LvpRNaOMdk — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) September 5, 2024

Foto: Guliverimage

V ospredju je bil spomin na leta 1993 umrlega Dražena Petrovića, ki bi letos praznoval 60 let. V Areno so prispele številne zvezde in legende iz sveta košarke. Med prvimi je gledalce pozdravil Luka Dončić, ki ga je v Zagrebu spremljal tudi oče Saša. Luka se je ob nagovoru občinstva v Zagrebu zahvalil za povabilo. "Veliko so mi povedali o Draženu, navdušen sem nad njim," je dodal Slovenec. Iz slovenske reprezentance je na tekmi nastopil tudi Jaka Blažič.

All love for Luka Doncic and his father in Arena Zagreb. Drazen Petrovic memorial game.

Nato sta spregovorila tudi hrvaška zvezdnika Dario Šarić in Bojan Bogdanović, ki pa zaradi pravil lige NBA na tekmi nista igrala. V Zagrebu, kjer je dogajanje organiziral Aleksandar Petrović, pa so med drugim zbrali tudi Vlade Divac, Toni Kukoć, Dino Rađa, Ergin Ataman, Aleksandar Đikić in Jorge Garbajosa.

Luka Dončić in Felipe Reyes. Na poseben način so se na Dražena spomnili tudi predstavniki Real Madrida. Foto: Guliverimage

Sestavi ekip: Hrvaška: Filipović, Junaković, Radovčić, Jordano, M. Drežnjak, Krušlin, Hezonja, D. Drežnjak, Nakić, Ljubičić, Prkačin, Branković Ekipa Dražen: Huertas, Larkin, Dimitrijević, Musa, Obst, Marinković, Blažič, Šengelia, Pierre, Tavares, Lessort, Marjanović

