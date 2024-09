Slovenska prestolnica bo v petek in soboto gostila nov košarkarski dogodek par excellence. Pred desetimi dnevi so se slovesa Gorana Dragića v dvorani Stožice udeležili številni nekdanji in zdajšnji najboljši košarkarji na svetu, konec tedna pa bo v kultni dvorani Tivoli na sporedu turnir s prvakom evrolige, Panathinaikosom.

Pred desetimi dnevi so se Dragićeve poslovilne tekme udeležili številni sedanji in nekdanji velikani kraljice iger. Med njimi sta bila tudi dva najbolj vroča košarkarja na zemeljski obli, Slovenec Luka Dončić in Srb Nikola Jokić, poleg njiju pa še številni nekdanji asi, kot so Nemec Dirk Nowitzki, Američan Chris Bosh, Kanadčan Steve Nash, Srb Dejan Bodiroga ...

Konec tedna v Ljubljano prihajajo košarkarski prvokategorniki, poleg grškega Panathinaikosa, turškega Anadolu Efesa in nemškega Bayerna iz Münchna pa bo na turnirju nastopila tudi ljubljanska Cedevita Olimpija.

Anadolu Efes je zadnji zmagovalec evrolige. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Prvo ime turnirja bo gotovo zadnji zmagovalec evrolige iz Aten, kjer je športni direktor nekdanji slovenski reprezentant Sani Bečirović. Poleg Panathinaikosa, sicer 40-kratnega grškega prvaka in sedemkratnega zmagovalca najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini, bo v Tivoliju nastopil tudi Anadolu Efes, prvak evrolige v sezonah 2020/21 in 2021/22, ter ambiciozni Bayern iz Münchna.

Atraktiven turnir bodo popestrile številne dejavnosti v bližini dvorane Tivoli, ki se bodo odvijale pred, med in po koncu tekem. V Tivoliju bo v soboto tudi ljubljanski festival športa s številnimi delavnicami in dejavnostmi vseh klubov, ki delujejo Ljubljani.

V petek bosta na sporedu obe polfinalni tekmi, v soboto pa tekma za tretje mesto in veliki finale. V petek se bosta ob 18. uri najprej pomerila Cedevita Olimpija in Panathinaikos, ob 20.30 pa bo na sporedu še tekma Anadolu Efes - Bayern. Poraženci petkovih polfinalnih tekem se bodo naslednji dan ob 16. uri pomerili za tretje mesto, zmagovalci pa poldrugo uro kasneje za zmago.

