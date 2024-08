Košarkarji Cedevite Olimpije so na četrti pripravljalni tekmi poletja zabeležili še četrto zmago. Izbranci glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića so za zaprtimi vrati Arene Stožice z 88:53 premagali nemški Mitteldeutscher.

Zmaji so na koncu tekmo, na kateri preventivno ni zaigral Gregor Glas, zanesljivo dobili. Na glavni odmor je zeleno-oranžna zasedba odšla s 17 točkami prednosti (41:24), na +20 je prednost narasla takoj na začetku tretje četrtine, ko je koš in dodatni prosti met v statistiko vpisal Martinas Geben, na +30 pa pet minut kasneje, ko je trojko za 57:27 zadel Brynton Lemar. V zadnji četrtini so Ljubljančani zadržali visoko prednost.

Najučinkovitejši ob zmagi je bil Devin Robinson, ki je dosegel 13 točk, po deset sta jih dodala Aleksej Nikolić in Jaka Blažič.

Derek Ogbeide si je zvil gleženj. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

V tretji četrtini si je pri doskoku nerodno gleženj zvil Derek Ogbeide, zdravstveno osebje pa bo poškodbo podrobneje pogledalo v nedeljo, ko se Ljubljančani vrnejo v dvorano, so zapisali pri klubu.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"V prvem polčasu nam napad ni stekel, a je bil viden dober odnos pri igri v obrambi. Nismo bili najbolj natančni pri metu, z dobro energijo v obrambi pa nam je uspelo pobegniti tekmecu. Korak za korakom gradimo dalje. Upam, da se bomo med pripravami izognili poškodbam, Derek Ogbeide je malo nerodno doskočil in si nekoliko zvil gleženj. Želim si, da imajo vsi maksimalen pristop in fokus, da pazijo nase in na druge, da lahko dobro delamo. Mladi dobro izkoriščajo svojo priložnost. V ponedeljek odhajamo k Cedeviti Junior, nato pa je pred nami turnir z evroligaškimi ekipami, kar bo odlična preizkušnja za nas," je po zmagi v klubski mikrofon dejal glavni trener Zvezdan Mitrović.