Nekdanji zvezdnik lige NBA napovedal čudežno sezono Luke Dončića

Slovenski as Luka Dončić že dolgo spada med najboljše košarkarje na svetu. Opravlja vlogo največjega ambasadorja majhne evropske države na sončni strani Alp v športnem svetu, obenem pa iz sezone v sezono postavlja nove mejnike. V zadnji sezoni (2023/24) je bil prvi strelec lige NBA, z Dallasom pa se je prvič prebil v veliki finale, kjer je priznal premoč Bostonu.

Klay Thompson se je iz Kalifornije preselil v Teksas. Foto: Guliverimage

Da bi bili lahko Mavericks v tej sezoni še uspešnejši, so poskrbele določene kadrovske menjave. Ko se je Dallasu pridružil Klay Thompson, priznani "ostrostrelec" lige NBA, ki je največje uspehe dosegal z Golden Statom, so na drugi strani luže začela prevladovati mnenja, kako je Dončić dobil zaupanja vrednega soigralca, ki bo znal njegove podaje pretopiti v zlata vredne točke, s katerimi bi Dallas bistveno lažje preskakoval ovire.

Arenas: Dončić bo naredil nekaj, kar ni liga NBA videla že dolgo

Luka Dončić je po mnenju Gilberta Arenasa tudi prvi kandidat za osvojitev priznanja MVP igralca sezone. Foto: Guliverimage O tem je v svojem košarkarskem podkastu Gil's Arena spregovoril tudi nekdanji zvezdnik lige NBA Gilbert Arenas. Prepričan je, da bo Dončiću uspelo nekaj, kar predstavlja vrhunec vsakemu košarkarju. Že dolgo let namreč kandidira za osvojitev prestižnega priznanja MVP igralca sezone, a ga ni še nikoli osvojil.

V zadnjih štirih letih je kar trikrat pristal v rokah njegovega dobrega prijatelja iz Srbije Nikole Jokića (2021, 2022 in 2024), lani pa je bil za najboljšega proglašen Kamerunec z ameriškim potnim listom Joel Embiid. Leto 2025 bi lahko, vsaj tako je prepričan Arenas, nagrado osvojil Slovenec. In to na veličasten način, saj mu napoveduje povprečje trojnega dvojčka. To pa pomeni, da bi Dončić končal sezono s povprečjem dvomestnih številk tako v rubriki točk, skokov kot tudi asistenc.

"Nočem mu prelagati dodatnega pritiska, a bi bil resnično presenečen, če ne bi končal sezone s povprečjem trojnega dvojčka. Ker če si že tako zbral tako veliko število asistenc, zdaj pa imaš poleg sebe še fanta, ki je tako odličen strelec (Klay Thompson, op. p.), se bodo tvoje podaje pretopile v asistence brez večjega truda. Moral bi imeti povprečje trojnega dvojčka, najverjetneje pa bo prvi kandidat številka ena za priznanje MVP igralca sezone. Naredil bo nekaj, kar ni liga NBA videla že nekaj let. To pa je povprečje trojnega dvojčka," se 42-letni Arenas spogleduje z mislijo, da bi lahko Dončić kot prvi ponovil zgodovinski dosežek Russella Westbrooka iz sezone 2016/17 (31,6 točke, 10,7 skoka in 10,4 asistence na tekmo).

Russell Westbrook je v ligi NBA vrsto let blestel pri Oklahoma City Thunder, po skromnih predstavah pri LA Clippers pa bo v novi sezoni nosil dres Denverja. Foto: Getty Images

Pred tem je s trojnim dvojčkom končal sezono le Oscar Robertson. Legendarnemu Američanu je to uspelo v sezoni 1961/62 (30,8 točk, 12,5 skoka in 11,4 asistence na tekmo).

Dončić daje prednost naslovu

V zadnji sezoni je bil slovenski košarkarski virtuoz prvič v karieri najboljši strelec lige NBA. Foto: Reuters Zanimivo je, da je bil Dončić zelo blizu povprečju trojnega dvojčka že v prejšnji sezoni. V njej je povprečno na tekmo dosegal 33,9 točke, 9,8 asistence in 9,2 skoka. Bolj kot dvig povprečja pri asistencah bi torej za podvig, ki ga napoveduje Arenas, potreboval še nekaj več skokov. V tej statistični rubriki je bil najboljši v sezoni 2019/20, ko je povprečno na tekmo zbral 9,4 skoka.

Ker pa je Ljubljančan že večkrat poudaril, kako ga individualna statistika v primerjavi s tisto, ki jo beleži njegova ekipa, kaj prida niti ne zanima, se poraja resno vprašanje, ali se bo Dončić resnično spustil tako odločno v boj za to, da bi postal prvi košarkar po Robertsonu in Westbrooku s povprečjem trojnega dvojčka v sezoni, ali bo raje racionalno razporedil moči in jih usmeril v najbolj pomemben cilj, to pa je osvojitev tako želenega naslova v ligi NBA.