Širok nasmeh Luke Dončića

Dobro razpoložen in vidno spočit ter tudi vidno odlično fizično pripravljen je Luka Dončić danes zjutraj zakorakal v novo obdobje Dallas Mavericks. Z dvignjenim palcem je najprej pozdravil osebje zasedbe iz Teksasa, s širokim nasmehom pa zatem pozdravil tudi sedmo silo, pred katero je sedel prvič pred začetkom svoje sedme sezone v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. "Pogrešal sem vas, kakšno poletje ste imeli?" je s širokim nasmehom pozdravil ameriške novinarje.

Slovenec je po kratkem poletju s slovensko reprezentanco zadnje mesece dodobra izkoristil za več kot potreben počitek, saniranje vseh zdravstvenih težav, ki so se nakopičile skozi lansko naporno sezono, pa tudi pripravo na novo sezono, kjer bo skupaj z ekipo Dallasa meril še stopničko višje, kot so se Mavericks zavihteli lani, ko so na koncu svojo pot končali kot podprvaki lige NBA. Petkratni član prve ekipe lige NBA je lani v povprečju dosegal 33,9 točke, 9,8 podaje in 9,2 skoka na tekmo in bil prva violina sicer razpoložene zasedbe Mavsov, ki je v drugem delu sezone vse do finala rušila vse pred sabo.

"Z lansko sezono sem dobil neprecenljivo izkušnjo igranja v finalu. To so drugačne tekme, težko pojasnim zakaj, a tako je. Samo biti del tega je nekaj posebnega. Lani nismo storili dovolj, da bi šli do konca. Iz tega sem se ogromno naučil, hkrati pa sem še bolj motiviran, da nam bo v prihodnosti uspelo. Obožujem pritisk, ki ga je prineslo igranje v finalu. To samo pomeni, da nam je v prejšnji sezoni uspelo nekaj velikega. S tem pritiskom rezultata se spopadam že iz časov, ko sem bil član Real Madrida, tako da sem tega navajen. Vsi v ekipi moramo ta pritisk pretvoriti v motivacijo, če vsi nekaj od nas pričakujejo, je to dober znak," je o pričakovanjih pred novo sezono dejal vidno spočiti Slovenec.

Lani je z Dallasom v finalu lige NBA priznal premoč Bostonu. Foto: Guliverimage

Obrnil nov list

Ta je večino poletja preživel v Ljubljani pa tudi na Krku. Pošteno se je potil pod koši Hale Tivoli vse z namenom, da se bo čez lužo v svojo sedmo sezono kot Maverick vrnil še močnejši in še boljše pripravljen kot lani. "Nekaj prostega časa poleti mi je poleti res dobro delo. Najprej sem bil kratko obdobje z reprezentanco, po kvalifikacijah za olimpijske igre pa sem imel nekaj počitka. Užival sem v vlogi očeta, imel sem res odlično poletje, zdaj pa se res že veselim nove sezone," je zatrdil Dončić.

Potem ko je Dončić lani le za las ostal brez laskavega priznanja za najkoristnejšega košarkarja sezone se zdi, da bo to sezono še močnejši. Zaradi njegovega nenehnega napredka in zmožnosti, da izboljša učinkovitost Mavericksov, je praktično vse od vstopa v ligo večni kandidat za naslov MVP. Medtem ko sicer Nikola Jokić ostaja glavni favorit za osvojitev svojega četrtega naslova MVP, Dončićeve kvote odražajo vse večje prepričanje, da bi to lahko bilo njegovo leto, ko mu bo pripadla največja individualna čast v ligi, a bo pri tem znova eden izmed glavnih ključev za uspeh ekipe.

Najbolj odmeval prihod Thompsona

Tudi zato so pri Dallasu poleti znova zavihali rokave, zvezdniški dvojec Dončić-Irving pa je med letošnjim poletjem s Klayem Thompsonom dobil dodatno veliko okrepitev. Prihod zvezdnika Golden State Warriors, ki je po koncu minule sezone postal prost igralec, je v ligi NBA pošteno razburkal mnenja strokovnjakov in oboževalcev.

Thompson je podpisal triletno pogodbo v vrednosti 50 milijonov dolarjev. 34-letni ostrostrelec bi se lahko po mnenju mnogih dokazal za dodatno vrednost ekipe in manjkajoč kamenček v mozaiku ekipe, ki ji je lani ob naskoku na šampionski prstan zmanjkala samo pika na i. Sodelovanja s 34-letnim nekdanjim zvezdnikom Warriorsov se veseli tudi Dončić. Kljub temu da v taboru Golden Stata ni imel več tako izrazite vloge, pa so pri Dallasu prepričani, da lahko postane faktor X in zapolni še zadnje vrzeli v ekipi, ki si želi napasti šampionski prstan.

"Uf … neverjetno. To je bil moj prvi odziv, ko sem izvedel, da bo postal naš član. Klay je štirikratni prvak lige NBA, je neverjeten košarkar. Res sem vesel, da je podpisal za Dallas in komaj čakam, da bova zaigrala skupaj. Je odličen strelec, pomembno bo naše gibanje v napadu. A o našem sodelovanju bomo lahko kaj več povedali po nekaj tekmah," je še dodal Dončić.

Foto: Guliverimage

Odhod v Las Vegas

A Thompson ni edini novinec v dresu Dallasa, potem ko so se od ekipe poslovili Derrick Jones Jr., Tim Hardaway Jr. in Josh Green pa so pri Dallasu uradno pozdravila še dva novinca. To sta Naji Marshall in Quentin Grimes in Klay Thompson, v Teksas pa se je vrnil tudi Spencer Dinwiddie. Tudi zato bodo še kako pomembni prihodnji dnevi, ko se bo zasedba Dallasa podala na trening kamp v Las Vegas, kjer bo začela s piljenjem forme pred novo sezono. Nato zasedbo Jasona Kidda 7. oktobra doma v areni American Airlines, ki bo čez leto doživela nekaj prenove, že čaka prvo pripravljalno srečanje proti Memphis Grizzlies. V pripravljalnem obdobju bodo Mavsi odigrali štiri srečanja, tri v domači dvorani.

Igralska zasedba, ki bo odpotovala v Las Vegas. Foto: Dallas Mavericks

"Trening kampi so vedno nekaj posebnega. Vedno se še bolj povežemo, ko smo skupaj kot ekipa, se družimo na večerjah in počnemo stvari skupaj. To je zelo pomembno pri gradnji kemije, ki bo še kako pomembna skozi sezono," je povedal 26-letni Ljubljančan, ki je nato v napovedih pred novim obdobjem s širokim nasmehom le še dodal: "Cilj? Osvojiti prvenstvo," je še sklenil Dončić.

Pripravljalne tekme: Torek, 8. oktober: 2.00 Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies Petek, 11. oktober: 2.00 Dallas Mavericks – Utah Jazz Torek, 15. oktober: 4.30 Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks Petek, 18. oktober: 1.30 Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks Začetek nove sezone: Petek, 25. oktober: 1.30 Dallas Mavericks - San Antonio Spurs

Preberite še: