Mutombo je v hišo slavnih lige NBA prišel kot eden najboljših obrambnih igralcev v ligi NBA. Pod koši je bil zavoljo svojih blokad strah in trepet za vse napadalce. Njegov vzdevek je bil Mount Mutombo (gora Mutombo).

Rojen je bil v Demokratični republiki Kongo, 18 let pa je bil član različnih ekip v NBA. Kariero je začel pri Denver Nuggets, nato pa je branil barve Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks in Houston Rockets.

Osemkrat je nastopil na tekmi zvezd, štirikrat je bil izbran za najboljšega obrambnega igralca lige, s čimer si rekord deli z Benom Wallaceom in Rudyjem Gobertom, dvakrat pa je bil tudi najboljši skakalec lige. Njegovo povprečje v ligi NBA je 9,8 točke, 10,3 skoke in 2,8 blokade.

NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family.



NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/fkFPaiMVD3