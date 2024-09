NBA ostaja brez znanega obraza in rekorderja, ki ni imel sreče z zdravjem

Čez mesec dni se bo na drugi strani velike luže začela nova sezona lige NBA, v kateri spadajo Luka Dončić in Dallas Mavericks med osrednje favorite za najvišje dosežke. Med udeleženci najmočnejšega košarkarskega klubskega tekmovanja na svetu po dolgem obdobju ne bo Derricka Rosa.

Njegova zgodba, s katero se je kmalu izklesal v enega (naj)večjih zvezdnikov lige NBA, se je začela leta 2008. Chicago Bulls so ga izbrali kot prvega na naboru. Visoka pričakovanja je kmalu upravičil, si priigral priznanje novinca sezone in v tretji sezoni blestel do te mere, da so ga izbrali za najboljšega igralca sezone. To mu je uspelo pri zgolj 22 letih in 191 dneh, s čimer je postavil nov rekord v ligi NBA. Tega ni uspel popraviti še nihče.

V dveh obdobjih je zaigral tudi v dresu New Yorka. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Uvodnih osem sezon je odigral pri Chicagu, vmes dvakrat z izbrano vrsto ZDA postal svetovni prvak, a tudi že izkušal prekletstvo poškodb. Zaradi njih je izpuščal vedno več tekem, kakovost predstav pa je iz sezone v sezono padala. Zlatega obdobja, med letoma 2010 in 2012 je nastopal na zvezdniškem spektaklu All Star in bil član najboljše peterke lige, ni več nikoli ponovil.

Ko je zapustil vetrovno mesto, je oblekel še drese številnih klubov iz lige NBA. Bil je član New Yorka, Clevelanda, Minnesote, Detroita in Memphisa, kjer je odigral zadnjo sezono.