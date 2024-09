Kakšna bo usoda LeBrona Jamesa in njegovega sina pri LA Lakers? Trener odgovarja ...

Pri legendarni košarkarski ekipi Los Angeles Lakers še niso pripravili načrta za prve skupne minute igre med zvezdnikom LeBronom Jamesom in njegovim sinom Bronnyjem Jamesom, je povedal trener jezernikov JJ Redick. Nova sezona severnoameriške lige NBA tudi s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem pri Dallas Mavericks se bo začela čez mesec dni.

Košarkarska legenda LeBron James bo pri 39 letih začel svojo že 22. sezono v ligi NBA. S sinom Bronnyjem Jamesom bosta predstavljala prvi dvojec oče in sin na istem parketu v severnoameriški profesionalni ligi.

"Ničesar nismo načrtovali glede prvih skupnih minut," je pojasnil JJ Redick ameriškim medijem, ki so ga na novinarski konferenci vztrajno spraševali, kdaj in kako bo bi lahko v ligi hkrati zaigrala oče in sin.

Bronny James in LeBron James bosta opravila skupen sestanek s trenerjem. Foto: Guliverimage

"Za zdaj se nismo odločili za določen scenarij. Prej je potrebna razprava, ko se bomo zbrali vsi skupaj, z Bronnyjem in LeBronom, ki morata sodelovati pri teh pogovorih," meni Redick pred velikim uvodom, ko bodo Lakers svojo sezono odprli 22. oktobra v domači dvorani proti Minnesota Timberwolves.

Kljub slavnemu očetu večinoma v nižji G-ligi?

Bronny James je 21 let mlajši od očeta LeBrona. Foto: Guliverimage Devetnajstletni Bronny James, ki so ga junija na naboru lige NBA jezerniki izbrali na 55. mestu, bo kljub slavnemu očetu najverjetneje večino sezone preživel v nižji G-ligi, razvojnem prvenstvu NBA.

Štiridesetletni Redick, nekdanji košarkar lige NBA, se je po 15 sezonah upokojil leta 2021 in postal TV-komentator, preden je junija postal trener LA Lakers.

Mladi trener, ki je stkal zelo dobre odnose s prvim zvezdnikom LeBronom Jamesom, bo moral najprej poskrbeti za zdravje svojega zvezdnika, ki bo decembra praznoval 40. rojstni dan.

LeBron James je poleti v Parizu osvojil zlato olimpijsko medaljo. Foto: Reuters

"Vsi tukaj se zavedajo, da bo LeBron kmalu star 40 let, a na prvih skupnih treningih je dal vse od sebe. Je večen, sploh se ne ustavlja," je zagotovil Redick.

LeBron James je bil zastavonoša na slovesnem odprtju poletnih olimpijskih iger v Parizu. Nato je reprezentanco ZDA popeljal do olimpijskega zlata.

LA Lakers so lansko sezono končali v prvem krogu končnice, ko so izpadli proti Denver Nuggets. Po tem neuspehu se je moral trener Darvin Ham s svojo celotno ekipo hitro posloviti s položaja.