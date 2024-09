Optimizem pri Luki Dončiću

Klubi v ligi NBA so že v nizkem startu pred uradnim začetkom priprav na novo sezono lige NBA. Še posebej pod drobnogledom so pred začetkom pisanja na nov nepopisan list pri aktualnih podprvakih najmočnejše košarkarske lige na svetu Dallas Mavericks z Luko Dončićem.

Čez slab teden dni se bodo košarkarji Dallas Mavericks po dolgem poletju vrnili na svoja delovna mesta. Z medijskim dnem se bo namreč v ponedeljek v Dallasu zavrtelo kolesje pred začetkom nove sezone, v katero se bodo varovanci Jasona Kidda podali z najvišjimi ambicijami. Po prvih obveznostih nato ekipo čaka odhod v Las Vegas, kjer bodo opravili prvih nekaj treningov, nato pa jih 7. oktobra doma v areni American Airlines, ki bo čez leto doživela nekaj prenove, že čaka prvo pripravljalno srečanje proti Memphis Grizzlies. V pripravljalnem obdobju bodo Mavsi odigrali štiri srečanja, tri v domači dvorani.

Pripravljalne tekme: Torek, 8. oktober: 2.00 Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies Petek, 11. oktober: 2.00 Dallas Mavericks – Utah Jazz Torek, 15. oktober: 4.30 Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks Petek, 18. oktober: 1.30 Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks

Mavericks bodo pred začetkom sezone odigrali štiri pripravljalna srečanja. Foto: Reuters

Po (pre)hitro končanem reprezentančnem poletju je čas dobro izkoristila tudi prva violina zasedbe iz Dallasa Luka Dončić, ki je pred začetkom priprav svojo pripravljenost pilil v Hali Tivoli, zdaj pa ga čaka vrnitev čez lužo, kjer že pred začetkom nove sezone velja za enega glavnih kandidatov, v nekaterih primerih celo prvega, za naziv MVP. Najboljši strelec lanske sezone se je z Mavsi v pretekli sezoni zavihtel vse do finala lige NBA, kjer so bili nato boljši Boston Celtics. V pisarnah Dallasa z generalnim direktorjem Nicom Harrisonom na čelu so lani z izbiro ekipe zadeli v polno, za potreben naboj energije sta med sezono poskrbela predvsem prihoda Daniel Gafford in P. J. Washington.

Dončićev boj

Čeprav je "spremljevalna" zasedba Mavericksov več kot solidna, pa je povsem jasno, da sta glavna motorja te ekipe Luka Dončić in Kyrie Irving. Zlasti Dončić ekipo vedno ohranja konkurenčno, petkratni član prve ekipe lige NBA je lani v povprečju dosegal 33,9 točke, 9,8 podaje in 9,2 skoka na tekmo. Tudi Irving je bil tako kot Slovenec na odličnem nivoju, saj je dosegal 25,6 točke in 5,2 podaje na obračun. Slovenec, ki bo vstopil v svojo sedmo sezono v NBA, je lani v tekmovanju za naziv najkoristnejšega košarkarja sezone zasedel tretje mesto.

Kyrie Irving in Luka Dončić Foto: Reuters

Potem ko je Dončić lani le za las ostal brez nagrade, se zdi, da bo to sezono še močnejši. Zaradi njegovega nenehnega napredka in zmožnosti, da izboljša učinkovitost Mavericksov, je praktično vse od vstopa v ligo večni kandidat za naslov MVP. Medtem ko sicer Nikola Jokić ostaja glavni favorit za osvojitev svojega četrtega naslova MVP, Dončićeve kvote odražajo vse večje prepričanje, da bi to lahko bilo njegovo leto, ko mu bo pripadla največja individualna čast v ligi, a bo pri tem znova eden izmed glavnih ključev za uspeh ekipe.

Odmeven prihod v Dallas

Tudi zato so pri Dallasu poleti znova zavihali rokave, zvezdniški dvojec Dončić-Irving pa je med letošnjim poletjem s Klayem Thompsonom dobil dodatno veliko okrepitev. Prihod zvezdnika Golden State Warriors, ki je po koncu minule sezone postal prost igralec, je v ligi NBA pošteno razburkal mnenja strokovnjakov in oboževalcev. Thompson je podpisal triletno pogodbo v vrednosti 50 milijonov dolarjev. 34-letni ostrostrelec bi se lahko po mnenju mnogih dokazal za dodatno vrednost ekipe in manjkajoč kamenček v mozaiku ekipe, ki ji je lani ob naskoku na šampionski prstan zmanjkala samo pika na i.

Novinci v zasedbi Dallasa Klay Thompson, Naji Marshall in Quentin Grimes. Foto: Guliverimage

V oblikovanju velike trojice skupaj z Dončićem in Irvingom je Thompson videl priložnost, da z Mavsi osvoji naslov lige NBA. To je bil verjetno glavni razlog, da se je odločil podpisati pogodbo z Dallasom in ne z drugimi odmevnimi snubci, kot so Los Angeles Lakers. Čeprav 34-letni ostrostrelec ni več košarkar takšnega kova, kot je bil v preteklosti, pa bi lahko izkazal izjemen prispevek k igri Dallasa, ki ima ogromno rezerv predvsem pri metu z razdalje. V finalni seriji proti Bostonu so kar na treh izmed petih tekem za tri metali z manj kot 30-odstotno uspešnostjo, v celotni seriji pa so jih zadeli 31,6 odstotka.

Thompson je v zadnjih treh sezonah v dresu Golden Stata vključno s končnicami na tretjem mestu po številu zadetih trojk. Zadel jih je 810, več sta jih unovčila le Jayson Tatum (868) in Stephen Curry (1063), v celotni zgodovini lige NBA pa je le pet košarkarjev doseglo več trojk kot Američan, ki je zadnjih 11 sezon preživel v dresu Golden Stata, dve je zaradi poškodb izpustil. V zadnji sezoni je za bojevnike v povprečju dosegal 17,9 točke na tekmo, ob tem je zadel 43,2 odstotka metov iz igre, od tega je trojke metal z 38,7-odstotno uspešnostjo. Kljub temu da v taboru Golden Stata ni imel več tako izrazite vloge, pa so pri Dallasu prepričani, da lahko postane faktor X in zapolni še zadnje vrzeli v ekipi, ki si želi napasti šampionski prstan.

Dinwiddie je znova član Dallasa. Foto: Reuters

Tudi po mnenju vodstva kluba ti tokratna zasedba lahko splezala še stopničko višje kot v preteklem tekmovalnem obdobju. Poleg že omenjenega Thompsona, katerega črno piko bi lahko predstavljala predvsem igra v obrambi, sta se ekipi v začetku julija pridružila še Naji Marshall in Quentin Grimes, sta pa v slovo pomahala Derrick Jones Jr., ki je bil v lanskem obdobju pomemben člen ekipe tako na kot ob igrišču, ter Tim Hardaway Jr. V začetku avgusta pa se je svojo vrnitev v Teksas naznanil tudi Spencer Dinwiddie, ki bo po kratki epizodi pri LA Lakers svoj prostor pod soncem znova skušal najti v Teksasu.

Zmagovalnemu konju je tako pisarna Mavsov dodala le nekaj dodatnih členov, zato Dallas kotira visoko v številnih napovedih za razplet sezone. Po poročanju ESPN BET so Mavericks izenačeni z dvema drugima ekipama Oklahomo City Thunder in LA Clippers in imajo druge najboljše možnosti za zmago v zahodni konferenci v naslednji sezoni. Številni strokovnjaki ob tem suvereno prepričani, da bi lahko Dallas v prihajajočem letu prvič po sezoni 2007/08 v rednem delu presegel mejo 50 zmag, lani se je njihova bera ustavila ravno pri tej številki.

A kljub optimističnemu pogledu v prihodnost je pričakovanih ogromno vprašajev. "Težava je v tem, da imajo Mavsi tako veliko konkurenco na zahodu, a imajo v Dončiću še vedno enega najboljših igralcev na svetu. Tudi zato je težko verjeti, da bi bila konkurenca z njegovo pomočjo kaj slabša kot lani, a pot do vrha (vsaj v rednem delu) bo morda pretežko prehoditi," so v napovedih zapisali pri Bleacher Report. Mnogi ob tem opozarjajo tudi na odhod Jonesa Jr., ki je za sabo pustil veliko vrzel, velik minus pa bi bila lahko tudi visoka minutaža Dončića skozi celotno sezono. Poleti je zakrpal vse zdravstvene težave, ki jih je bilo ob koncu pretekle sezone ogromno. "Če bo Dončić ostal zdrav, zbran pod pritiskom in bo pomagal v obrambi, medtem ko se bo manj pritoževal in pogovarjal s sodniki, ter če bosta svoje dodala še Irving in Thompson, lahko ta ekipa zagotovo premeša štrene v boju za naslov," so še dodali v napovedih.

Dallas Mavericks bodo prvo uradno tekmo nove sezone odigrali 25. oktobra ob 1.30 po slovenskem času, ko bodo gostili San Antonio Spurs.

Preberite še: