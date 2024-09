Kaos v Koloradu: zvezdnik lige NBA in dobitnik zlata v Parizu prejel močan udarec v glavo

Zvezdnika Boston Celtics so ta konec tedna med tekmo ameriškega nogometa ujeli sredi pretepa. Derrick White, član moštva Celtics, je med prepirom dobil udarec v glavo, poroča TMZ, kar je razvidno tudi iz spodnjega posnetka.

