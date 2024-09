Nora napoved "strokovnjaka" o Dončićevih. Vsi se mu smejijo.

Kendrick Perkins, ki je v 15-letni tekmovalni karieri v ligi NBA z Bostonom leta 2008 res osvojil naslov prvaka, a s povprečjem 5,4 točke na tekmo zagotovo ni bil košarkarska veličina, je, odkar se je prelevil v vlogo televizijskega strokovnjaka, znan predvsem po svojih izjemno napačnih napovedih in ocenah.

Velja tudi za enega največjih kritikov slovenskega superzvezdnika Luke Dončića, ki ga v prejšnji sezoni ni uvrstil niti med pet najboljših ofenzivnih igralcev lige, kaj šele na svojo lestvico kandidatov za najkoristnejšega igralca (MVP). Izkazalo se je, da je na splošno nastrojen proti belopoltim košarkarjem, kar je dokazal leta 2022, ko se je po izboru Nikole Jokića za MVP rednega dela sezone pritoževal, da si je Srb naziv priboril samo zaradi barve kože.

Kaj Dončićevim napoveduje Perkins?

Med številne neumne Perkinsonove napovedi mnogi prištevajo tudi zadnjo, ki jo je podal nedavno v oddaji NBA Today na televiziji ESPN. Za moštvo, ki ima največ možnosti, da v prihajajoči sezoni doživi kolaps, je izbral Dallas Mavericks. Torej ekipo, ki je redni del sezone 2023/24 končala s 50 zmagami in 32 porazi, nato pa se v končnici prek LA Clippers (4:2 v zmagah), Oklahoma City (4:2) in Minnesota Timberwolves (4:1) prebila vse do velikega finala lige NBA, kjer je nazadnje le morala priznati premoč Boston Celtics (1:4).

Kendrick Perkins je tekmovalno kariero sklenil leta 2018 kot član Clevelanda. Foto: Guliverimage Dallas se je letos še okrepil, v svoje vrste je zvabil ostrostrelca iz Golden Stata Klaya Thompsona, odhode Tima Hardawaya jr., Dericka Jonesa in Josha Greena pa nadomestil z Najijem Marshalom, Quentinom Grimesom in povratnikom Spencerjem Dinwiddiejem. Navijači teksaške ekipe so posebej vznemirjeni zaradi prihoda Thompsona, a Perkins prav tega vidi kot potencialno šibek člen. Ob njegovi najljubši tarči Dončiću, seveda.

"Bo Klay Thompson res zavrtel kazalce časa nazaj? Ali bo on tisti človek, ki bo redno zadeval? In potem Luka. V prejšnji sezoni smo videli, da mu je, ko je prišel do finala, zmanjkalo goriva. Še vedno bo dosegal številke, saj bo imel ves čas žogo v rokah, ampak … Teh Mavsov se trenutno nihče ne boji. Pričakujem, da bo močnejša Minnesota, pričakujem, da bodo močnejši Lakersi in tako naprej," je razpravljal Kendrick Perkins in požel val posmeha na družbenih omrežjih.

