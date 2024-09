Ligo NBA zamajala odmevna menjava

Slab mesec pred začetkom nove sezone se je v najmočnejši košarkarski ligi zgodila odmevna menjava. Iz Minnesote Timberwolvesov se k New York Knicksom seli štirikratni udeleženec All Star tekme Karl-Anthony Towns, poroča Athletic. V drugo smer bosta odšla Julius Randle in Donte DiVincenzo. Hkrati so Wolves dobili še izbor v prvem krogu nabora, ki je bil pred tem last Detroit Pistonsov.

Vso svojo devetletno kariero je 28-letni Towns preživel pri Timberwolvesih, odkar so ga leta 2015 na naboru lige NBA izbrali kot številko ena. V sezoni 2023/24 je v povprečju dosegal 21,8 točke in 8,3 skoka na tekmo, s čimer si je prislužil tudi mesto na tekmi All Star, potem ko je zaradi poškodbe kolena izpustil večji del sezone 2022/23.

Towns je bil po navajanju Athletica osupel nad dogajanjem na tržnici. Ta teden je v vadbenem objektu Timberwolvesov treniral za eno najbolj pričakovanih sezon v zgodovini franšize. Wolvesi so v lanski prišli vse do finala zahodne konference, kjer so jih nato s 4:1 v zmagah izločili košarkarji Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem. Reprezentant Dominikanske republike se je na dogajanje na Twitterju odzval zgolj s pomenljivimi tremi pikami.

Sicer naj bi 213 centimetrov visoki košarkar to sezono začel z novo štiriletno pogodbo v vrednosti slabih 197 milijonov evrov, ki mu bo nanesla skoraj 44 milijonov evrov letno. Na ta račun so zdaj pri Minnesoti dobili dva igralca, pri čemer bo Randle v tej sezoni zaslužil skoraj 26 milijonov evrov, DiVincenzo pa dobrih deset milijonov evrov.

V Townsu so Knicksi pridobili igralca, ki so si ga želeli leta. Po 50 zmagah v pretekli sezoni, največ v zadnjem desetletju, so Knicksi naredili pomembne korake za nadgradnjo seznama, sestavljenega okoli Jalena Brunsona.

