"Prepričan sem, da ima Jason Kidd letos najbolj kompletno in najširšo zasedbo, ki jo je Dallas do zdaj sestavil okoli Luke v vseh dozdajšnjih šestih sezonah, ki jih je Dončić preživel v ligi NBA," pred začetkom nove sezone lige NBA poudarja košarkarski analitik Iztok Franko, ki je v sobotnem intervjuju za Sportal spregovoril o fenomenu Luke Dončića, Dallas Mavericks, dogajanju na poletni tržnici in tudi napovedih pred začetkom novega poglavja v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

"Je človek, ki odkriva zgodbe, skrite v podatkih lige NBA," delo košarkarskega analitika Iztoka Franka opisujejo v DMagazine, kjer Franko redno objavlja analize iger in dogajanja pri Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem. Slovenec, ki je zaljubljen v analitiko in košarkarsko žogo, je svojo poklicno pot začel na področju IT, nato pa se je našel v digitalnem marketingu, kjer je kmalu ugotovil, da lahko podatkovno znanost aplicira tudi na košarkarsko igro. V zadnjih letih si je tako ekspresno utrl pot v ligo NBA, kjer vse glasneje opozarja nase.

Iztok, čeprav ste v košarkarskem svetu že precej uveljavljeno ime, pa vam poleg košarkarske analitike dneve zapolnjuje še marsikaj drugega. Če se najprej ustaviva pri vašem delu, s čim se še ukvarjate?

Ukvarjam se s kombinacijo marketinga in podatkovne znanosti, ki se je vse bolj poslužujemo. Sem ustanovitelj dveh podjetij. V Diggintravel sem dejaven predvsem kot svetovalec za strateški digitalni marketing za svetovne letalske in potovalne znamke. Delamo malce naprednejši marketing predvsem za tuja podjetja in letalske družbe, ki temelji na naprednejši analitiki.

Dnevi se mu vrtijo okoli digitalnega marketinga in košarke. Foto: Aleš Fevžer

To pa je potem tudi povezava s košarko. Vedno sem se ogromno ukvarjal s podatki, potem pa sem pred približno šestimi leti začel raziskovati podobno področje tudi pri košarki. Hitro sem se začel učiti in potem hitro ugotovil, da so te zadeve precej povezane, saj so nekateri koncepti v košarki in marketingu zelo podobni, le podatki so različni. V košarki so seveda še veliko zanimivejši (smeh, op. p.). Tako je nastal tudi Digginbasketball. Ravno v teh dneh sem opravil pogovor z Markom Cubanom.

Potem je bil ta prehod h košarkarski analitiki pred nekaj leti nekako organski?

Že od nekdaj res podrobno spremljam ligo NBA, ko se je začela Lukova pot v Dallasu, pa sem po spletu naključij prišel v stik z ljudmi, ki so se s tem ukvarjali. Zelo me je začelo zanimati, kako se z analitiko ukvarjajo predvsem v ameriškem športu. Potem sem govoril z različnimi trenerji, skavti, ki se s tem ukvarjajo, tako da sem skušal vse skupaj povezati. Veliko sem se učil, študiral, da sem se naučil nekih konceptov, da sem uvidel, kako se košarkarska igra razvija in kakšne so osnove, da lahko iz vsebine izluščiš nekaj uporabnega. Povod za vse skupaj je bila zagotovo ljubezen do košarke, seveda pa tudi poznavanje orodij analitike. Potem se je tu odprlo še sodelovanje s športno televizijo, pa gostovanja na različnih podcastih …

Foto: Aleš Fevžer Vemo, da je danes svetovni splet preplavljen z analizami, statističnimi podatki in podobnim, tako da uveljavitev v tem svetu in svetu lige NBA verjetno nikakor ni preprosta.

Res je. Sam prav za Maverickse nisem delal nikoli, poznam pa ljudi, ki delajo v klubu na analitičnem oddelku, s katerimi smo v stiku in si včasih kakšne stvari tudi izmenjamo. Določene zadeve objavljam v reviji iz Dallasa DMagazine, letos pa sem začel objavljati na lastni platformi Digginbasketball. Tudi tukaj je bilo vse skupaj produkt spleta naključij. Nekateri ljudje so nekajkrat opazili določene stvari in analize, ki sem jih objavil, potem pa se je od tam začelo razvijati naprej. Vsako leto skušam stvari še nadgraditi, dodati kaj novega.

Kako pogosto vas pot pelje v Dallas?

Nazadnje sem bil na finalu lige NBA. Vsako leto skušam najprej iti vsaj na nekaj tekem rednega dela, lani sem bil na približno desetih tekmah v rednem delu, tako da je bilo res zanimivo videti razliko med vsem, kar se dogaja takrat in potem v končnici. Stvari na igrišču so konec koncev dokaj podobne, a intenziteta igre je povsem na drugem nivoju. Predvsem pa je odstopanje pri tem, kaj vse zajema dogajanje okoli finala. Dogaja se res pravi medijski cirkus, na vseh ravneh. V Dallasu tega vse od leta 2011 do lani ni bilo.

Franko se je v lanski sezoni v Dallasu mudil tudi v času finala, ki so ga Mavs v seriji z Bostonom izgubili z 1:4 v zmagah. Foto: Guliverimage

Uvrstitev Dallasa v finale je bila zagotovo presenečenje, sploh glede na to, kako so sezono začeli. Ekipa pa je na zimski tržnici res dobila tisto, kar je potrebovala, dobila je tisto, kar ji je manjkalo, torej višino in fizično moč. To se je nakazovalo že v rednem delu, bila je drugačna ekipa, lagal pa bi, če bi rekel, da sem po rednem delu pričakoval, da bodo igrali v finalu. Še enkrat več pa se je dokazalo tisto, kar se kaže že od Dončićevega prihoda v ligo NBA, in sicer da je ob njegovih dobrih predstavah lahko praktično vsaka zasedba Dallasa konkurenčna in nevarna ostalim ekipam v play-offu.

Pot do finala je bila res dolga in naporna. Mislim, da bo letos to drugače, sploh glede na to, da je ekipa še okrepljena. Pomembno bo predvsem to, da pridejo do višjega mesta in boljšega izhodišča po rednem delu, ker so imeli letos na račun tega res težko pot v končnici. V play-offu so se v lanski sezoni srečali s štirimi od skupno petih najboljših ekip v ligi NBA. Boston je bil lani res z naskokom najboljša ekipa lige.

Ko sva ravno pri finalu, omenili ste šov, ki spremlja takšen dogodek. Kako takšno zadevo orisati "navadnemu" gledalcu "Sam sem že večkrat poudaril, da je on prva slovenska globalna zvezda, ne samo športna, ampak nasploh," o Dončiću pravi Franko. Foto: Reuters pred TV-zaslonom?

Težko, ker je šport v ZDA nasploh povsem na drugi ravni. Kamorkoli greš, v katerikoli lokal, se po televiziji predvajajo tekme, pa ni pomembno, ali gre za študentsko ligo ali profesionalni šport. Okoli tega se res vrtijo ogromne količine denarja, trg je ogromen. Poleg ogromne količine lokalnih medijev se potem na takšnem dogodku, kot je finale lige NBA, zvrstijo še vsi nacionalni mediji. Medijski center je bil po moji oceni približno 50-krat večji, kot je sicer na neki tekmi rednega dela. Tudi organizacijsko je to res nepredstavljiv zalogaj in dogodek.

Če sva že pri šovu in zvezdah, kaj pa Luka in njegova veličina v Dallasu?

Sam sem že večkrat poudaril, da je on prva slovenska globalna zvezda, ne samo športna, ampak nasploh. Povsod, kamor gre, je neverjetno priljubljen. Tudi denarji in zneski, ki se vrtijo okoli njegove pogodbe, sponzorstev, so nepredstavljivi. Tudi celotna franšiza se vrti okoli njega, kar je za nas preprosto nepredstavljivo.

Noro je tudi, kako je liga NBA z njegovim udejstvovanjem še pridobila na popularnosti, tudi v Sloveniji, kjer so številke gledanosti njegovih tekem, pa člankov pri res neverjetnih številkah. Verjetno se le delež te javnosti potem tudi zaveda, kako težko je biti v samem vrhu lige NBA in kakšen pritisk je, da si med najboljšimi tremi najboljšimi košarkarji na svetu. Normalno pa je, da je njegov pomen v svetu za nekoga, ki ne spremlja košarke, težko razumljiv.

Luka in Saša Dončić Foto: Reuters

Ko ste že omenili pritisk, Luka ima v Dallasu pravo podporno ekipo, z njim je pogosto tudi njegov oče Saša, s katerim vi pogosto sodelujete tudi v studiu Arene Sport.

On je zelo pomembna figura v Lukovem življenju, z njim je bil na Kitajskem, zdaj je z njim tudi v Las Vegasu. Luka potrebuje takšne ljudi okoli sebe, da se sprosti, ker so pritiski res nenormalni. Ves čas si na udaru, ves čas moraš biti stoodstotno pripravljen, tako da mislim, da je sploh Saša tisti, ki Luko z mislimi odvrne od tega, tako kot ostala družina.

Potem sta v klubu zagotovo pomembna tudi Marko Milić in trener za fizično pripravo Anže Maček. Vsi vemo, koliko Luki pomeni Slovenija, kako rad se vrača domov.

Mislim, da Dallas v povezavi z dobrim počutjem košarkarjev dela res izjemno. Tudi Kyrie je večkrat povedal, zakaj in kako se v Dallasu dobro počuti, enako je zdaj dejal Klay Thompson.

Koliko pa bi rekli, da ima Luka besede pri odločitvah pri vodstvu, konkretno pri izgradnji ekipe?

Glede tega lahko le špekulirava in ugibava. NBA je liga, v kateri se vse vrti okoli superzvezdnikov, tako da če bi rekli, da nima vpliva, bi bilo naivno. Vsekakor pa se mi ne zdi tip košarkarja in človeka, ki bi sestavljal ekipo in zahteval določene stvari. Tudi sam pa je večkrat javno izrazil že pred časom, da si želi okrepitev na položaju centra, in jih je potem dobil. Mislim, da Dallas dela dobro, da v klub vodi igralce in tudi člane štaba, ki jih Luka spoštuje.

"Prepričan sem, da ima Jason Kidd letos najbolj kompletno in najširšo zasedbo, ki jo je Dallas do zdaj sestavil okoli Luke v vseh dozdajšnjih šestih sezonah," je prepričan Franko. Foto: Guliverimage

Če sva že pri igralcih, ki jih Luka spoštuje, je tu zagotovo treba omeniti Klaya Thompsona, ki je bil na poletni tržnici zagotovo največja okrepitev Dallasa. Kako ocenjujete njegov prihod v Dallas?

Ekipa se je malce spremenila, okostje pa je ostalo isto, kar se prej pri Dallasu ni dogajalo. Od novincev je Klay zagotovo najbolj poznan. Vsi vemo, da gre za enega najboljših "šuterjev" vseh časov. Mislim, da bo ekipi prinesel dimenzijo, ki je Dallasu manjkala tudi v lanskem finalu z Bostonom. Dallas je že pozimi s prihodom Gafforda in Washingtona zamenjal met in "spacing" za višino in predvsem obrambo, letos pa bodo to še malce popravili, tako da bodo ogromno pridobili na širini igre. Proti obrambi Bostona sta imela tako Luka kot Kyrie nekaj težav in ravno tu bi lahko Klay raztegnil obrambo in ustvaril prostor za ostale. Tu pa se odpira še nekaj drugih vprašanj.

Predvidevam, da imate pri teh vprašanjih v mislih predvsem igro na drugi strani igrišča, torej v obrambi. Lani se je ves čas govorilo predvsem o tem vidiku igre. Odšel je tudi Derrick Jones Jr.

Dallas je lani večino sezone iskal nekoga, ki bo kril najboljše nasprotne igralce, in zagotovo je Derrick Jones odlično krpal ta vidik igre. Tu pa bosta po mojem mnenju veliko vlogo zdaj igrala Marshall in Grimes, ki bosta imela ob Washingtonu in tudi Exumu pomembno delo. Prepričan sem, da ima Jason Kidd letos najbolj kompletno in najširšo zasedbo, ki jo je Dallas do zdaj sestavil okoli Luke v vseh dozdajšnjih šestih sezonah, ki jih je Dončić odigral v ligi NBA. Tu je dobesedno 13 do 15 igralcev, ki lahko kandidirajo za igralne minute. Mislim, da je Jason Kidd dovolj izkušen trener, da bo znal najti primerne kombinacije.

Med lanskimi najsvetlejšimi točkami moramo zagotovo izpostaviti Derecka Livelyja. Dereck Lively II je že v svoji rookie sezoni v Dallasu navdušil. Foto: Guliverimage

Zagotovo. Sem mnenja, da je on največja deviza Dallasa na dolgi rok, z njim so na naboru res zadeli v polno. Mislim, da vsaj zadnjih 15 let v ligi NBA ni bilo centra, ki bi pri 19 letih v svoji ekipi igral tako pomembno vlogo. Tudi tekom sezone je izjemno napredoval. Če sva prej govorila o obrambi, je on tisti, ki lahko dela pomembno razliko. Potrebuješ igralca, ki dela razliko sploh na položaju centra, in on je zagotovo nekdo, ki to lahko stori. Seveda pa bo ogromno odvisno od tega, kakšen korak naprej bo storil, zame osebno je to tudi največje vprašanje pri tej ekipi.

Če pa bo delal takšne korake, kot jih je do zdaj, in če se vrneva na analitiko, so tukaj neki indici, ki kažejo, da se to zna zgoditi, potem sem prepričan, da bo njegova sezona še večja zgodba, kot je prihod Klaya Thompsona že sam po sebi.

Kje pa se pred začetkom sezone pojavljajo tista največja vprašanja oziroma tveganja? Omenila sva že obrambo.

Stvar, ki je vedno pomembna, je vprašanje zdravja. Tukaj je Kyrie Irving, ki bo ob začetku naslednje končnice star 33 let. Nedolgo nazaj smo delali analizo, na kakšen način in kako hitro se igralci podobnega kova, kot je on, starajo. Lani je imel Kyrie fenomenalno sezono. Če bo zdravje v redu, lahko takšnih sezon pričakujemo vsaj še dve ali tri. Če bo v rednem delu odigral vsaj 60 tekem in bo prišel zdrav v končnico, bo že to ena velika zmaga za Dallas.

Kyrie Irving Foto: Guliverimage

Seveda je tukaj tudi vprašanje Lukovega zdravja. Lani že na začetku sezone je Luka nosil veliko breme, Kyrie je izpustil 20 tekem, tako da v ekipi res ni bilo prave širine. Imeli so zasedbo z veliko manj talenta, zgodba je letos povsem drugačna. Mogoče ravno ta širina lahko omogoča, da bi lahko Luka letos odigral več tekem in imel manjšo minutažo in breme. Vprašanje pa je, ali je Luka na to pripravljen in ali se bo s tem strinjal. Ravno Kidd je v enem zadnjih intervjujev dejal, da bi rad Luko prepričal, da bi igral malce manj z žogo, sploh na začetku, da to breme ne bo skozi celotno sezono tako veliko, ker je to zelo povezano tudi s poškodbami.

Seveda pa bo pomembna tudi kemija v moštvu. Vsi vemo, da je Klay ogromno ime, štirikratni prvak lige NBA, pa hkrati tudi poseben karakter, meni osebno je sicer zelo zanimiv in simpatičen. A to je slačilnica, kjer bo treba vse te egote in karakterje povezati v ekipno dobro. Mislim, da smo lahko tudi glede tega optimistični, da bo Jason Kidd stvari znal sestaviti na pravi način.

Pa vseeno, če pogledamo samo dobrega pol leta nazaj, se je Jason Kidd v medijih večkrat pojavljal na izhodnih vratih.

Jason Kidd je trener, ki ves čas zelo polarizira javnost v Dallasu, kjer ima tako pozitivno kot negativno zgodovino. Mogoče na prvi pogled na deluje kot nek briljanten taktik, tudi v izjavah je pogosto zelo zanimiv oziroma malce neroden. A je pokazal, da je njegova največja prednost to, da na čelu Dallasa vstopa že v četrto sezono, kar je pri zvezdnikih kova, kot sta Dončić in Irving, nekaj odličnega, ker moraš ti ves čas slačilnico držati povezano. To sta njegova največja zmaga in največja vrednost. Kiddova velika prednost je bila lani zagotovo sezona Irvinga, za katerega vsi vemo, kakšen renome je imel pred prihodom v Dallas, zdaj pa je s svojimi igrami in obnašanjem postal eden najbolj spoštovanih veteranov v ligi.

Jason Kidd Foto: Guliverimage

Luka bo letos znova med glavnimi kandidati za naziv MVP, pri lovljenju katerega bo imela znova zagotovo ogromno vlogo ekipna uspešnost.

Mislim, da letos Dallas dejansko nima izgovora, ekipa mora biti vsaj na prvih treh mestih v konferenci. Med glavnimi kandidati je Oklahoma s Shaijem Gilgeousem-Alexandrom, če bi Dallas uspel priti do druge, tretje pozicije, mislim, da bo v lovu za naziv MVP to glavna stvar.

Ameriška javnost in mediji so naravnani tako, da je NBA del zabave, del tega so "hot takes", torej da se moraš trdno postaviti na eno ali drugo stran določene zadeve. In ravno Luka je s svojim značajem, igro in izgledom zelo privlačna tarča za takšne in drugačne "hot takes." Ameriška javnost, sploh tista patriotska, je že malce zasičena z evropskimi MVP-ji, zelo so željni ameriškega kandidata, zato so tudi lani v ospredje kasneje rinili Anthonyja Edwardsa.

Še ena od "nesreč" Dallasa je ta, da igra v izjemno močni zahodni konferenci. Foto: Aleš Fevžer

(smeh, op. p.) Res je. Mislim, da bo razmerje moči letos še bolj nagnjeno v eno smer. Nekateri analitiki in stavnice kar 11 ekipam na zahodu napovedujejo nad 41 zmag, kar je 50-odstotna uspešnost. Realno sta na zahodu dve ekipi, ki po mojem mnenju ne bosta konkurenčni, to sta Portland in Utah, že San Antonio ima z Wembanyamo nekaj vprašajev in načrtov, tako da se obeta res huda bitka.

Medtem ko je na vzhodu veliko več ekip, ki so v fazi izgradnje ekip, npr. Charlotte, Washington, Detroit … Na vzhodu te širine res ni, mislim pa, da, kot sem že rekel, Dallas letos res nima izgovorov, tudi ob začetku priprav so jasno spregovorili o ciljih za sezono, pri čemer niso skrivali, da je to naslov. Tako sem prepričan, da je nastopil čas, da se po rednem delu uvrstijo na enega izmed prvih treh mest v konferenci, kar jim od prihoda Dončića še ni uspelo, sam sem jim napovedal drugo pozicijo, kar omogoča lažjo pot za končnico predvsem z vidika prednosti domačega terena.

Naslov bodo branili košarkarji Boston Celtics. Foto: Reuters Kakšne napovedi imate za sezono in razmerje moči?

Oklahoma se je res dobro okrepila, že lani so bili izjemni. Tu je Boston, ki bo z enako ekipo zelo nevaren, tu pa je vprašanje zdravja. Zanimivo bo spremljati Denver, ki je z odhodom Caldwella-Popa izgubil še enega pomembnega člana prve peterke. Za Oklahomo in Bostonom bi jaz med kandidate za naslov uvrstil tudi Dallas. Videli bomo, kaj bo s Philadelphio, kjer bo znova veliko odvisno od zdravja Embiida, so pa dobili Paula Georga. Zagotovo bo zelo zanimivo, sam bi rekel, da je vsaj šest, sedem ekip, ki imajo možnosti za osvojitev naslova, zagotovo je Dallas eden od teh. Edini logični naslednji korak je naslov, tudi sami so tako napovedali. Osvojitev naslova pa je res skoraj znanstvena fantastika, saj se morajo uskladiti prav vse zadeve, od prve do zadnje.

Ali se morda spomnite, kdaj ste izpustili zadnjo tekmo Dallas Mavericks?

Uf, ne vem (smeh, op. p.). Ponavadi tekem ne gledam v živo ponoči, ampak takoj zjutraj. Pri delu imam to srečo, da imam dostop do podatkov, ki so potrebni za podrobno in napredno analitiko, ki se sicer v Evropi še ne uporablja toliko. Dolžina NBA sezone omogoča, da lahko določeno ekipo in igre spremljaš sistematično, saj se začnejo po recimo desetih, dvajsetih tekmah določeni vzorci kristalizirati, predvsem na račun velikega števila tekem, zato je v evropski košarki to malce težje.

Sam NBA tekem ne morem spremljati le kot gledalec, če ne drugače, imaš že v podzavesti nekatere stvari, na katere si pozoren. Seveda pa je velika razlika, ali tekmo gledaš v realnem času, torej v živo, ali se analize lotiš kasneje in počasi. Opaziš različne stvari, kar je na koncu tudi čar športa, da ga vsak lahko gleda na povsem drugačen način in da nas pri istem športu na koncu zanimajo povsem različne stvari.

