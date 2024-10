Dallas brez Dončića uvodoma poražen, Thompson še čaka

Že pred prvim pripravljalnim obračunom je bilo jasno, da bo srečanje zaradi kontuzije leve mečne mišice tekmo izpustil Luka Dončić, na stranskem tiru pa sta ostala tudi Kyrie Irving in velika poletna okrepitev Dallasa, Klay Thompson, saj jima je strateg Dallasa Jason Kidd namenil nekaj več počitka. Za oba je Kidd sicer že pred srečanjem dejal, da obstaja velika verjetnost, da bosta zaigrala na preostalih treh pripravljalnih srečanjih.

"Upam, da se bo Luka kmalu vrnil, da bomo lahko na parketu združili te fante in v zaigrali proti pravim tekmecem, ne pa samo eden proti drugemu na treningu," je dejal Kidd pred ponedeljkovim pripravljalnim srečanjem. "Klay in Kai bosta najverjetneje igrala na preostalih treh pripravljalnih tekmah, saj si želimo, da bi dosegla to kontinuiteto proti nasprotniku in vzpostavila ritem. Enako si želimo za Luko, ki ima težave z mečno mišico, da bi na ta način dobil občutek, kako je igrati skupaj s Klayem in Kaijem. To bi bilo odlično. Toda po preteklem lanskem letu je vse skupaj maraton, zato je potrebno razumeti, da si želimo iz obdobja pred sezono priti samo zdravi," je še dodal Kidd.

Klay Thompson Foto: Reuters

Ob zvezdniški trojici Dallasa so tekmo izpustili še P.J. Washington (bolečine v levem kolku), (left hip tightness) Maxi Kleber (zvin levega gležnja), Dante Exum (poškodba desnega zapestja), Brandon Williams (poškodba desne mečne mišice) in Kessler Edwards (zvin levega gležnja).

Jaden Hardy je dosegel 21 točk. Foto: Reuters

Kidd je tako uvodoma v ogenj poslal peterko povratnika Spencerja Dinwiddieja, ob njem pa so uvodoma začeli še Jaden Hardy, prišleka Quentin Grimes (8 točk), Naji Marshall (9 točk) in Daniel Gafford. Po izenačenem obračunu pa so na koncu s 121:116 slavili Memphis Grizzlies, pri katerih je med drugim tudi z ostalimi nosilci igre zaigral tudi Ja Morant. Ta je v lanski sezoni izpustil 25 tekem zaradi kazni, zaradi posnetka na družbenih omrežjih, v katerem je mahal z orožjem. Po vrnitvi na parket je nato lani po le devetih tekmah utrpel poškodbe rame in končal sezono. Zdaj je znova nared, a tudi tokrat ni šlo brez težav, saj je zaradi zvina gležnja dvakrat moram v slačilnico.

Pri Dallasu je največ minut nabral Jaden Hardy, ki je v slabih 34 minutah na parketu dosegel 21 točk (6/10 za 3), dve manj je prispeval Jazian Gortman, Olivier-Maxence Prosper je dodal 14 točk, Dereck Lively pa v slabih 14 minutah 12. Pri Memphisu je bil najbolj učinkovit Brandon Clarke s 17 točkami.

Dallas bo naslednjo pripravljalno tekmo igral v noči na petek, ko bodo v American Airlines areni gostovali Utah Jazz. Uradni začetek nove sezone pa Mavse čaka v noči na 25. oktober (1.30), ko bodo v prvi tekmi sezone gostili San Antonio Spurs.

