Dončić kljub poškodbi že čaral na parketu #video

Pri Dallas Mavericks so navijačem z brezplačnim odprtim treningom ponudili odlično priložnost, da si neformalno ogledajo novo ekipo s Klayjem Thompsonom, ki se je pridružil Kyrieju Irvingu in Luki Dončiću, čeprav ta na treningu večino časa ni sodeloval, saj počiva zaradi kontuzije levega meča. V American Airlines areni se je zbrala množica ljudi, ki je bila navdušena nad dogajanjem na igrišču.

Košarkarje Dallasa sicer v noči na torek po slovenskem času čaka prva pripravljalna tekma pred novo sezono, ko bodo v American Airlines areni gostovali Memphis Grizllies. Dončić sicer na tem srečanju zaradi poškodbe ne bo igral, je pa svoj neverjeten košarkarski talent pokazal na treningu, kjer je med drugim ob stavi z Dereckom Livelyjem z metom z eno roko zadel čez celotno igrišče in navdušeno množico na tribunah spravil na noge. "Luka ni človek. To je noro," je bil le eden od komentarjev ob videoposnetku norega meta, ki je hitro preplavil družbena omrežja. Dončić je sicer kasneje v šali na omrežju X razkril, da je z omenjenim metom proti Livelyju zaslužil sto tisoč ameriških dolarjev.

Nor met Luke Dončića:

Luka Doncic just SINKED an almost near full-court shot right in front of Dereck Lively II.



INSANITY 😭🔥



(via @ACEB00GIE11)

pic.twitter.com/UgXo9ryBNs