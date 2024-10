Košarkarji Dallas Mavericks so se po kratkih pripravah v Las Vegasu vrnili v Teksas, kjer jih v noči na torek (ob 2. uri) po slovenskem času čaka prvo pripravljalno srečanje proti Memphis Grizzlies. A navijači Dallasa bodo morali na trenutek, da bi na igrišču hkrati videli Luko Dončića, Kyrierja Irvinga in Klaya Thompsona, še malce počakati. Dončić je bil namreč zaradi kontuzije leve mečne mišice, potem ko je na treningu v torek prejel udarec, že prečrtan s seznama za obračun z Memphisom. Slovenec bo tako počival vsaj še nekaj dni.

Dončić, petkratni All-Star, je nesporni vodja Mavsov in eden najboljših igralcev v celotni ligi NBA. Lani je bil najboljši strelec lige (33,9), bil je drugi asistent lige (9,8), drugi po zadetih metih za tri točke na tekmo (4,1), sedmi po ukradenih žogah (1,4) in prvi med vsemi branilci po skokih (9,2). Irving in Dončić sta bila velik del kontingenta Dallasa, ki je Mavse v prejšnji sezoni popeljal do finala lige NBA. In ko je Klay Thompson po 13 sezonah letos poleti kot prost igralec zapustil Golden State Warriorse ter se pridružil Mavsom, se zdaj v velikem slogu napoveduje, da bo ta trojica tvorila eno najnevarnejših trojk v ligi NBA.

Luka Dončić bo še vsaj nekaj dni na stranskem tiru. Foto: Reuters

Thompson: Zato sem tukaj

Tako Dončić kot Irving in Thompson imajo svoje poglede pred začetkom novega tekmovalnega obdobja uperjene v isti cilj – šampionski prstan lige NBA. Thompson je z Mavsi podpisal triletno pogodbo v vrednosti 50 milijonov dolarjev z velikim upanjem, da bo Mavse pripeljal čez ciljno črto in jim pomagal osvojiti drugi naslov franšize v ligi NBA. "Zato sem tukaj," je suvereno izstrelil Thompson na trening kampu v kampusu Univerze Nevada-Las Vegas. "Pritegnila me je njihova sposobnost zmagovati. Cilj te ekipe je osvojiti ligo. A glede na moje zadnje izkušnje je treba jemati teden za tednom, zato so v mojih mislih trenutno samo priprave," je še dodal 34-letni nekdanji zvezdnik Golden Stata.

V celotni zgodovini lige NBA pa je le pet košarkarjev doseglo več trojk kot Američan, ki je zadnjih enajst sezon preživel v dresu Golden Stata, dve je zaradi poškodb izpustil. V zadnji sezoni je za Bojevnike v povprečju dosegal 17,9 točke na tekmo, ob tem je zadel 43,2 odstotka metov iz igre, od tega je trojke metal z 38,7-odstotno uspešnostjo. Kljub temu da v taboru Golden Stata ni imel več tako izrazite vloge, pa so pri Dallasu prepričani, da lahko zapolni še zadnje vrzeli v ekipi. "Mislim, da se je odlično vklopil v ekipo, razume, kaj je potrebno za zmago. Ima izjemno delovno etiko," je svojega novega varovanca pohvalil trener Jason Kidd.

Jason Kidd ima pred začetkom nove sezone vsaj za zdaj sladke skrbi. Foto: Reuters

Novi vodja v garderobi

Thompson bo imel zagotovo veliko vlogo tudi v garderobi, kjer se bodo morali v želji za uspehom v mozaik postaviti vsi delci. "Klay razume, kaj je potrebno za zmago, ima prave izkušnje, je zmagoval, izgubljal. Poleg njegovih košarkarskih sposobnosti lahko računamo tudi na njegove vodstvene. Zna voditi ekipo, tako da smo dobili še enega vodjo v garderobi," je prepričan Kidd.

"Mislim, da se bom s svojo igro odlično vklopil v igro Dallasa. Fantom, kot sta Luka in Kyrie, bom lahko pomagal ustvarjati prostor na parketu, da bosta lahko opravila svoje. Že ta teden priprav in gradnje kemije je dal našemu napadu povsem novo dimenzijo. Lani sem videl, kako malo jih je ločilo od osvojitve lige NBA, zato si želim priložnosti, da to zdaj storimo skupaj. Te priložnosti res ne jemljem kot samoumevne," je zadovoljen Thompson, ki prvič v svoji karieri nosi dres katerekoli druge ekipe kot Golden State Warriors.

Klay Thompson se je v klub preselil v istem obdobju kot Naji Marshall in Quentin Grimes. Sploh prvi je na prvih treningih navdušil. Foto: Guliverimage

"Prvi trening v novem okolju je bil kar nekoliko nadrealističen. Zanimivo je učenje vsega novega, novih obrambnih postavitev, trenerjev, uživam. Nova ekipa, novo okolje, zdi se mi, kot da bi vstopil v novo šolo. Kot košarkar sem spet imel metuljčke v trebuhu, počutim se odlično," je optimističen Thompson. "Že v tem kratkem času sem videl, kako odlična kreatorja igre sta Luka in Kyrie. Pri Luki sem bil že na prvem treningu navdušen, bilo je milijon pick'n'rollov, v tem vidiku igre je verjetno najboljši košarkar, kar sem jih videl. Res bo lepo igrati z njim, na igrišču res prevzame vso pozornost, nato pa zna najti odprte soigralce in jaz bom tam, da to unovčim," je o igranju s Slovencem povedal Thompson.

Ta se že veseli uradnega začetka sezone. "V tem kratkem času smo se res povezali, rad imam to ekipo in biti s temi fanti je užitek. Mislim, da imamo vse prave sestavine za dosego cilja. Največji izziv bo to, da se ne bomo ustavljali in kaznovali, ko bomo delali napake. Ker jih bomo delali. Pomembno je, da se iz tega učimo in poskusimo dojeti vse, kar s tem prihaja," je še dodal Thompson.

