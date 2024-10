Novice so za Dallas vse prej kot pozitivne, saj je imel Exum lani najboljšo sezono v svoji karieri v ligi NBA. V povprečju je dosegal 7,8 točke, 2,9 asistence in 2,7 skoka na 55 tekmah redne sezone. Njegova odsotnost ustvarja opazno vrzel v rotaciji Mavericksov, kar je potrdil tudi glavni trener Jason Kidd, a vendar tako kot vedno poudaril, da bo ekipa primorana sprejeti pristop "naslednjega moža". "Ker je Dante odsoten, iščemo fante, kot sta Brandon Williams in Spencer Dinwiddie, da stopijo naprej in zapolnijo te minute," je dejal Kidd. "Žalostno, vendar imamo globino in tudi fantje, kot je Jaden Hardy, bodo dobili več priložnosti za dokazovanje," je še dejal Kidd.

Za perspektivo o tem, koliko tekem bi Exum lahko izpustil: pri trimesečni odsotnosti bi njegov povratek lahko napovedali nekje na začetku januarja. 9. januarja. Ko bo minilo tri mesece od njegove operacije, bodo Mavericks gostili Portland Trail Blazers, kar bo njihova 36. tekma v rednem delu sezone. Poleg tega, ne glede na to, ali ekipa sodeluje v pokalu NBA ali ne, bo v začetku decembra na njihov urnik dodanih še več tekem, s čimer bi se število potencialno izpuščenih tekem v tem oknu sezone lahko povečalo na skoraj polovico sezone.

Dallas bo sicer v noči na petek po slovenskem času (2.00) na drugem pripravljalnem srečanju gostil Utah Jazz. Tudi na tem obračunu bo zaradi poškodbe mečne mišice skoraj zagotovo manjkal Luka Dončić.

