Danny Green je 2014 naslov osvojil v dresu San Antonio Spurs, 2019 pri Toronto Raptors in 2020 za Los Angeles Lakers. "Uradno se poslavljam od košarke in lige NBA. Za menoj je izjemna kariera in ponosen sem, da se lahko umaknem brez občutka nelagodja," je sporočil v svojem podcastu.

Green, ki je bil odličen strelec za tri točke - njegovo povprečje v karieri je preko 40%, je v ligi NBA odigral petnajst sezon, edini klub, za katerega je nastopil izven ZDA, pa je bila Union Olimpija. Leta 2011 je z njo postal slovenski prvak.

Preizkusil se je tudi v Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers in Memphis Grizzlies. Njegovo povprečje na 832 tekmah v ligi NBA je 8,7 točke in 3,4 skoka.