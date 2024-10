Boston bo prvak, koliko možnosti imajo Dončić in Dallas?

Boston Celtics bodo ubranili naslov prvaka lige NBA. Foto: Reuters Trideset generalnih menedžerjev franšiz v NBA je skorajda enoznačno napovedalo, da bodo Boston Celtics ubranili naslov. Nazadnje je to uspelo ekipi Golden State Warriors (2017 in 2018). Bostonu so vodilni možje franšiz namenili kar 83 odstotkov glasov, te pa sta prejeli le še zasedbi Oklahoma City Thunder (13 %) in lanski finalist Dallas, ki je prejel tri odstotke glasov.

Kar se tiče uvrstitve po rednem delu Dončiću in soigralcem, med njimi bo letos tudi Klay Thompson, napovedujejo četrto mesto v izredno močni zahodni konferenci. Slovenski zvezdnik, ki bo začel sedmo sezono v NBA, je po mnenju glavnih operativcev franšiz znova med favoriti za naziv najkoristnejšega igralca. V glasovanju je prejel 30 odstotkov glasov, pred njim je le Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma) s 40. Oba igralca precej odstopata od ostalih, ki so prejeli sedem ali manj odstotkov glasov.

Je pa Dončić malce zdrsnil na lestvici igralcev, okoli katerih bi radi vodilni možje gradili moštvo. Prejel je tri odstotke glasov in je na tej lestvici četrti. Na vrhu je pričakovano Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) s 77 odstotki glasov. V prejšnji sezoni najboljši novinec je prejel največ glasov tudi v glasovanju za najboljšega obrambnega igralca, medtem ko je najboljša obrambna ekipa po mnenju generalnih menedžerjev Boston.

Dončić najboljši organizator igre

Luka Dončić je najboljši organizator igre. Foto: Reuters Dončić je med anketiranci košarkar, na katerega se morajo ekipe najbolj pripraviti. Prejel je 33 odstotkov glasov in s tem v primerjavi s prejšnjo sezono "prehitel" Stephena Curryja (Golden State) s 30 odstotki. Sledi zvezdnik Denver Nuggets Nikola Jokić s 23 odstotki glasov. Ljubljanski as je od Curryja prevzel primat med anketiranci tudi v glasovanju za najboljšega organizatorja igre. Prejel je 37 odstotkov glasov, Gilgeous-Alexander in Curry pa 30 oziroma 23.

Dončić se je znašel na drugem mestu med najboljšimi mednarodnimi igralci, torej med tistimi, ki ne prihajajo iz Severne Amerike. Jokić je v tem glasovanju prejel kar 87 odstotkov glasov, Dončić pa deset. Edine preostale glasove je prejel Wembanyama.