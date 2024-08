Slovenski reprezentant Leon Stergar se prvič seli v tujino. Kariero bo nadaljeval v belgijskem Kortrijk Spurs House of Talents. Štiriindvajsetletni Brežičan je košarkarsko pot začel v Krškem, od avgusta 2018 pa je bil član Krke in si prislužil tudi poziv v slovensko člansko reprezentanco.

Stergar se v tujino podaja prvič. Za belgijski Kortrijk je že odigral pripravljalno tekmo in se odlično znašel. "S prihodom Leona Stergarja smo zaključili sestavo ekipe. Slovenski branilec v našo igro prinaša tudi nekaj evropskega pridiha. Je zelo vsestranski igralec in je pomembna okrepitev naše ekipe,'' je ob podpisu pogodbe dejal trener Kortrijka Johan Roijakkers.

Yabusele se vrača v ligo NBA

Francoski košarkarski reprezentant Guerschon Yabusele po treh sezonah zapušča moštvo Reala iz Madrida in se vrača v severnoameriško ligo NBA k ekipi Philadephia 76ers.

Guerschon Yabusele bo znova igral v ligi NBA. Foto: Guliverimage

Yabuseleju naj bi nova pogodba s Philadelphio prinesla okrog 1,9 milijona evrov letno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Francoski krilni center je z omenjenim moštvom podpisal enoletno pogodbo.

Novico o Yabuselejevem odhodu je klub iz Madrida že objavil na svoji spletni strani: "Košarkarski klub Real Madrid in Guerschon Yabusele sta po treh letih sporazumno prekinila sodelovanje. Igralcu ob tem izrekamo hvaležnost in naklonjenost za vse, kar je storil v dresu našega kluba. Njemu in njegovi družini ob tem želimo vse dobro ob novih življenjskih izzivih."

V treh sezonah pri madridskem velikanu je Yabusele osvojil po en naslov prvaka evrolige, dva naslova španskega prvaka, pokal Copa del Rey in tri superpokale. V lanski sezoni je na 27 tekmah v evroligi povprečju dosegal 10,5 točke, 4,9 skoka in eno asistenco. Ob tem je s francosko reprezentanco na nedavno končanih olimpijskih igrah v Parizu osvojil srebrno medaljo.

Čez lužo je sicer med letoma 2017 in 2019 že nastopal za ekipo Boston Celtics, kjer je na 74 tekmah v povprečju dosegal le 2,3 točke in 1,3 skoka na tekmo. Kelti so ga kot 16. na naboru lige NBA izbrali leta 2016.