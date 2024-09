V hali Tivoli je potekal še drugi dan močnega in atraktivnega turnirja, na katerem je Cedevita Olimpija v sklopu Ljubljanskega festivala športa gostila tri evroligaške ekipe, Panathinaikos, Anadolu Efes in Bayern Basketball. Finalno tekmo med Panathinaikosom in Efesom je s 83:72 dobila grška ekipa. Zmaji so na tekmi za tretje mesto po slabšem drugem polčasu izgubili s 66:82.

Cedevita Olimpija je, potem ko je slavila zmago na preteklih petih tekmah, v petek utrpela prvi poraz v pripravljalnem obdobju proti aktualnemu prvaku evrolige Panathinaikosu. V Tivoliju, kjer se je zbralo samo okoli tisoč obiskovalcev, je semafor na koncu kazal rezultat 81:76 v prid gostom iz Aten. Tudi obračun med Anadolu Efesom in Bayernom se je odločal v zadnjih minutah in to kljub dejstvu, da so imeli Turki še v zadnji četrtini dvomestno prednost. Potem ko je bil rezultat poravnan na 77:77, se je Efes po hitrem postopku oddaljil na 82:77, dvoboj pa v zadnjih sekundah le še mirno pripeljal do konca.

Devin Robinson Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Tekme za tretjo mesto ljubljanska ekipa ni začela tako dobro kot petkove, saj je že po petih minutah zaostajala za osem točk. Po prvi četrtini je bilo na semaforju 18:25. DJ Stewart in Aleksej Nikolić sta dala po pet točk. Še naprej je bil brez točke kapetan Jaka Blažič, ki na polfinalni tekmi ni dosegel točke. Drugo četrtino je Cedevita Olimpija dobila z 20:17 in na glavni odmor odšla s štirimi točkami zaostanka (38:42). Lahko bi pa tudi vodila, a se jim je v zadnji minuti še drugič na tekmi zgodilo, da niso pravočasno spravili žoge v igro in tako zapravili napad. Bayern pa je odgovoril s trojko. Z dvema prostima metoma je končno do prvih točk na turnirju prišel Blažič.

V drugem polčasu je Cedevita Olimpija popustila in tako nekoliko pokvarila dober vtis s prve tekme in iz prvega polčasa druge tekme. Polčas so izgubili z 28:40 in tekmo s 66:82. Kapetan Blažič je priznal, da še niso dovolj dobri za dva odlična polčasa.

Kljub atraktivnim ekipam se je v Tivoliju zbrala precej majhna množica ljudi. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Če sta bili petkovi polfinalni tekmi precej tesni in izenačeni vse do konca, pa si je na sobotni tekmi za prvo mesto Panathinaikos že ob koncu tretje četrtini priigral težko ulovljivih 15 točk prednosti. Na koncu je Anadolu Efes za zmago na pripravljalnem turnirju v ljubljanskem Tivoliju premagal s 83:72. Pri grški ekipi športnega direktorja Sanija Bečirovića je bil s 14 točkami prvi strelec Jerian Grant, Marius Grigonis in Konstantinos Mitoglu sta jih dala po 13. Najboljši strelec tekme pa je bil član Efesa, Daniel Oturu z 18 točkami.