Optimizem v Ljubljani

"Zelo sem zadovoljen, igrati s temi ekipami je privilegij in čast," je v prvem komentarju po koncu močnega pripravljalnega turnirja v Hali Tivoli dejal strateg zmajev Zvezdan Mitrović. Na koncu je turnir osvojil Panathinaikos, ki je v finalu z rezultatom 83:72 premagal Anadolu Efes, Cedevita Olimpija pa je po porazu proti Bayernu in pred tem Panathinaikosu osvojila četrto mesto, a je lahko pred začetkom novega obdobja optimistična.

Konec tedna je Ljubljana z evroligaškimi gosti spomnila na nekdanje čase Olimpije, ki je v sklopu pripravljalnega turnirja v Hali Tivoli gostila Panathinaikos, Anadolu Efes in Bayern. Ljubljanska zasedba je, tako kot je v zadnjih letih že kar stalnica pred začetkom novega obdobja, pošteno premešala karte v ekipi, od lanske ekipe so ostali le Jaka Blažič, Rok Radović, DJ Stewart in Gregor Glas, medtem ko je celovito prenovo doživel tudi strokovni štab. Novi trener Zvezdan Mitrović je bil kljub porazoma proti Panathinaikosu (77:82) in v soboto še proti Bayernu (82:83) in končnem četrtem mestu na turnirju lahko v večini zadovoljen s tem, kar je proti evroligašem pokazala njegova ekipa, ki bo sezono uradno začela 17. septembra na superpokalu proti Krki. V ospredju nikakor ni bil rezultat, temveč tisto, kar je ekipa pokazala na igrišču.

Devin Robinson Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Zelo sem zadovoljen, igrati s temi ekipami je privilegij in čast. Za naše igralce je zelo pomembno, da so igrali na tej ravni, da so videli, kje so. Mladi so odlično izkoristili priložnost, tudi sicer je bila to za nas dobra šola. Zadovoljen sem s tem, kar smo prikazali, še bolj s to drugo tekmo kot s prvo, čeprav smo bili proti Panathinaikosu bližje uspehu, a je bila proti Bayernu boljša energija, bolje smo tekli. Tudi sicer so fantje pristopili, kot da gre zares," je dejal Mitrović, ki je pred tem s svojimi varovanci v pripravah nanizal pet zaporednih zmag.

"Ta mesec dni priprav je bil izjemno delaven. Na odnos in pristop fantov nimam pripomb, malce drugače lahko rečem za igro in reševanje nekaterih zadev na parketu, za katere imam nekaj pripomb, a glede zavzetosti sem brez pripomb. Mislim, da smo trenutno na pravi poti," je dodal Olimpijin strateg, ki je na obeh tekmah, kot je za pripravljalne tekme pričakovati, pošteno premešal karte na parketu, priložnost je ponudil praktično vsem svojim košarkarjem.

Joan Beringer, ki bo novembra dopolnil 18 let, je v soboto pustil zelo pozitiven vtis. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Priložnost za mlajše

Pozitivno presenečenje turnirja je bil še ne 18-letni francoski košarkar Joan Beringer, ki je za francosko izbrano vrsto zaigral tudi na letošnjem evropskem prvenstvu do 18 let, na katerem je Slovenija osvojila bron. 206 centimetrov visoki košarkar je odlično izkoristil ponujeno priložnost in se pokazal kot odlična pridobitev ekipe. "Zbral sem nekaj mladincev, pokazal je svoj talent, izboril si je mesto. Upam, da bo z nami tudi naprej, zaslužil si je mesto, težko pa rečem, kaj bo čez 20 dni, ko se začne sezona. Ima odlično energijo in na parketu je skupaj z Žigo Daneuom pokazal, da si zasluži mesto," je dejal Mitrović.

Žiga Daneu se je po dveh sezonah vrnil v Olimpijo. Foto: www.alesfevzer.com

Pred novinarske mikrofone je nato stopil tudi Daneu. "Želeli smo si igrati ekipno, da smo vsi skupaj, tudi treniramo dobro, s pravo energijo, tako da se že veselimo začetka sezone. S takšnimi evroligaškimi tekmeci je v igri veliko več stika. Zagoovo imamo še rezerve v igri v obrambi in pri skoku. S fanti se res odlično razumemo in se veselim nadaljnjega dela. Vesel sem, da sem spet v Olimpiji, mislim, da sem si pri Iliriji in Heliosu nabral, kar sem potreboval, da letos res pokažem, kar znam," je še povedal 22-letni košarkar.

Med številnimi novinci v ljubljanskem moštvu je tudi 29-letni Devin Robinson. "Težko je igrati dve tako zahtevni tekmi en dan za drugim, sploh proti tako zahtevnim tekmecem. A igrali smo dobro, s pravo energijo, od sebe smo dali vse. Vsak dan želimo biti boljši in boljši. Kakšna bo sezona? Ne vemo, seveda si želimo, da odlična. Želimo si igrati dobro, povezano, poslušamo trenerja in zmagovati na tekmah. Ne razmišljamo o prihodnosti, osredotočeni smo na delo dan za dnem," pa je pred nadaljevanjem priprav povedal Američan.

