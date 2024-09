Košarka je samo igra, pravi novi član Cedevite Olimpije Devin Robinson, ki za kemijo v slačilnici skrbi z nalezljivo energijo. "Rad vidim, da se ljudje smejejo. Sreča je nalezljiva. To je droga, ki jo ljudje potrebujejo." Smejmo se tudi v težkih trenutkih, pravi. Teh v prejšnji sezoni ni manjkalo. In zato se tudi kapetan Jaka Blažič strinja, da takšen karakter lahko samo pozitivno vpliva na celotno ekipo. "Devin ima talent tudi za Hollywood, tako da kar popestri dogajanje v garderobi." Prvo domačo tekmo bodo 28. septembra igrali v ligi ABA proti Dubaju s Klemnom Prepeličem in trenerjem Jurico Golemcem.

Devin Robinson proti Panathinaikosu Foto: www.alesfevzer.com V ekipi Cedevite Olimpije za novo klubsko sezono je kar deset novih košarkarjev, iz prejšnje sezone so ostali le štirje. Kljub porazoma na močnem pripravljalnem turnirju proti Panathinaikosu in Bayernu je prenovljena ekipa pustila dober vtis. Za izbranci trenerja Zvezdana Mitrovića in športnega direktorja Chechuja Mulera je že več kot mesec dni skupnih treningov, ko je bilo pomembno tudi to, da se fantje iz vseh koncev sveta (ob šestih Slovencih še štirje Američani ter po en Litovec, Hrvat, Nigerijec in Francoz) povežejo v pravo ekipo. Za dobro kemijo je pomembno, da imajo posamezniki pravi karakter, da so pripravljeni sprejeti moštveni duh. Če je v ekipi še kdo z veliko energije, ki v slačilnici poskrbi tudi za smeh, pa še toliko bolje. In to je v tej ekipi 29-letni Američan Devin Robinson.

Robinson: To je droga, ki jo ljudje potrebujejo

Zabaval se je tudi na torkovem druženju z otroki. Foto: www.alesfevzer.com Na torkovem odprtem treningu z navijači smo ga tako kar takoj vprašali, ali je res tisti v ekipi z največ energije. V smehu je najprej vprašal, od koga smo to slišali. Seveda mu nismo povedali. "Da, da, jaz vsak dan prinašam energijo. Rad vidim, da se ljudje smejejo. Sreča je nalezljiva. To je droga, ki jo ljudje potrebujejo," je z iskrico v očeh hitel razlagati nekdanji član Manrese in Ulma, ki leta 2017 na naboru za ligo NBA ni bil izbran, a je dve leti čakal na priložnost pri Washington Wizardsih. V ligi NBA je odigral osem tekem. Še enkrat je poudaril, zakaj je njegov pristop na mestu: "Da je dobra kemija, da smo povezani, da se smejimo tudi v težkih trenutkih." Teh v prejšnji sezoni v Ljubljani ni manjkalo, ko so izgubili kar 17 od 18 tekem EuroCupa in izpadli v četrtfinalu lige ABA. "Slišal sem, slišal. A preteklost je preteklost, zdaj lahko gledamo samo na sedanjost in prihodnost. Imamo novo ekipo, novega trenerja. Začnimo novo zgodbo," je odločen krilni center, visok 203 centimetre.

Igra bo "hitra, energična, strastna, z veliko govorjenja"

Devin Robinson je na sobotni pripravljalni tekmi proti Bayernu dosegel devet točk. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Prvi izziv je že za njimi. Da se spoznajo. "Res noro, ekipa je povsem nova. Spoznavamo se, iz dneva v dan, vsak ima svojo osebnost, kaj ima rad in česa ne. Zanimivo je, ko se tako spoznavamo. Bomo videli, kaj lahko dosežemo. Vsi se trenutno počutimo dobro. Vsi trdo delamo. Bomo videli, ko se začne sezona." V Tivoliju so prikazali moštveno igro, ko se je vsak podredil ekipi. Robinson je dal sedem točk proti Panathinaikosu in devet proti Bayernu. Direktor kluba Davor Užbinec je v torek napovedal atraktivno igro. Devinovemu karakterju ta zagotovo ustreza. "Hitra, energična, strastna, z veliko govorjenja. Da se bomo zabavali. Med igro se je treba zabavati. Več se moramo smejati, zabavati in samo uživati v igri. Konec koncev je košarka samo igra. Samo zabavajmo se. Poglejte, kako se tu vsi zabavajo. Radi bi bili samo srečni, zavzeto igrali in se zabavali."

"On ima talent tudi za Hollywood"

Nad Robinsonom in njegovo energijo sta navdušena tudi Žiga Daneu in Jaka Blažič. Foto: www.alesfevzer.com Prav pri izboru ameriških okrepitev je vedno največja neznanka, ali so karakterno pravi za ekipo. Kapetan Jaka Blažič in mladi Žiga Daneu imata za zdaj o četverici Devin Robinson, DJ Stewart, Brynton Lemar in Devante Jones. "Imajo zelo dobro energijo, še posebej Devin, Jones. Obadva imata neizmerno veliko energije, kar pomaga tudi nam, da se lažje sprostimo, in potem se tudi mi lažje ujamemo," nam je povedal 22-letnik. Smo pa o Robinsonu vprašali še 34-letnega Blažiča in dobili potrditev, da mora biti Devin res "faca". "On ima talent tudi za Hollywood, tako da kar popestri dogajanje v garderobi, tudi s kakšnimi komentarji, s kakšno glasbo. To je samo dobrodošlo za ekipo. Tudi tako se dela kemija. Vsak tak pozitiven človek v garderobi lahko pomaga." Da ni vse tako resno, trener Mitrović se zdi precej strog. Blažič dodaja: "Trener ima avtoriteto, je malo starejši možakar, seveda. Ima neka svoja prepričanja, ki so meni zelo všeč, in verjamem, da bo to prenesel tudi na igralce in mu bomo celo sezono tudi sledili. Vem, kaj hoče, da vsak igralec igra obrambo, da teče po igrišču gor in dol. V napadu bomo pa videli iz tekme v tekmo, kdo bo izstopal. V mojem primeru so mi v letošnji sezoni pomembne samo zmage."

"Ljubljana bo spet postala košarkarsko mesto"

Z mladimi so novinci v klubu že navezali stik, z zmagami bodo prepričali tudi zahtevnejšo starejšo publiko. Foto: www.alesfevzer.com

In ob kakovosti, ki jo imajo, lahko pridejo tudi zmage in posledično vse bolj polne stožiške tribune. "Če bomo pokazali, kako predani smo drug drugemu, igri, ekipi, bo ta dvorana spet postala priljubljena, bodo ljudje prihajali na naše tekme, bo Ljubljana spet postala košarkarsko mesto. Potrudili se bomo," obljublja zgovorni Robinson. Vemo pa, kako zahtevna je ljubljanska publika. Ključni bosta morda že prvi domači tekmi: 28. septembra proti Dubaju v ligi ABA (pod vodstvom trenerja Jurice Golemca bosta igrala Klemen Prepelič in Davis Bertans) in prvega oktobra v EuroCupu proti stari znanki Venezii. Če dobijo prvi tekmi, lahko med navijači zakurijo manjšo evforijo. To bi bil prvi korak, da bi bila dvorana v nadaljevanju sezone morda tudi polna. "To so moje sanje, to je moj cilj. Da bi bil poln prav vsak sedež tu v dvorani in bi skupaj proslavljali zmage in se zabavali," je pogovor sklenil Robinson, ki je v Ljubljano prišel z družino. Vsi se tu počutijo zelo dobro.