Medtem ko spremljamo košarkarske boje zvezdnikov na olimpijskih igrah, doma klubi začenjajo priprave na novo sezono. Prvi trening je ta četrtek opravila znova precej spremenjena zasedba Cedevite Olimpije. Ob kapetanu Jaki Blažiču so iz prejšnje sezone ostali samo še trije košarkarji (dva sta povratnika). Ekipo novega trenerja Zvezdana Mitrovića sestavlja šest Slovencev, pet Američanov ter Hrvat in Litovec. Priprave so ključen del sezone, poudarjajo. Ker ne bo reprezentančnih obveznosti, bi jih morali opraviti v polni postavi. A je tu že prva težava, lažja poškodba Gregorja Glasa.

Dobra novica, Jaka Blažič je saniral poškodbo hrbta. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Članska ekipa KK Cedevita Olimpija je ta četrtek opravila prvi košarkarski trening v sklopu priprav na novo tekmovalno sezono. Ob novem glavnem trenerju Zvezdanu Mitroviću smo na parketu stoženske ogrevalne dvorane videli številne nove obraze. Njegov štab sta pred nekaj dnevi dopolnila Dalibor Damjanović in Miljan Goljović. Sedem novincev je tudi v igralskem kadru, a dva od njih poznamo, slovenska reprezentanta Alekseja Nikolića in Bineta Prepelića. Iz lanske ekipe so v kadru ostali le štirje (DJ Stewart, Rok Radović, Gregor Glas in kapetan Jaka Blažič), s posoje sta se vrnila Lovro Gnjidić in Žiga Daneu. Med tistimi, ki so zapustili ekipo, so tudi trije ljubljenci občinstva, Edo Murić, Zoran Dragić in Alen Omić. Potekle so jim pogodbe.

Iskali so igralce, lačne uspeha

Cedeviti Olimpiji se je pridružil reprezentant Aleksej Nikolić. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com "Vse je novo. Novi igralci, novi ljudje. S selekcijo igralcev smo se zelo trudili, da bi našli dobre igralce, motivirane, lačne rezultata in uspeha. Da bi naredili ekipo z dobro energijo, s kakovostjo, ki bi v prihodnosti prinesla rezultat, ki je osnova našega dela. Zdaj moramo trdo delati, da bomo res ustvarili homogeno ekipo, ki bo konkurenčna vsem našim nasprotnikom," je v prvi izjavi pred številnimi novinarji, ki smo se zbrali v Stožicah, čeprav še potekajo olimpijske igre, dejal trener Mitrović.

Kader članske ekipe KK Cedevita Olimpija za sezono 2024/2025



Dewayne Stewart ml. (branilec)

Rok Radović (krilo)

Gregor Glas (branilec)

Jaka Blažič (branilec)

Lovro Gnjidić (organizator igre)

Žiga Daneu (krilni center)

Devin Robinson (krilni center)

Devante' Jones (organizator igre)

Aleksej Nikolić (organizator igre)

Brynton Lemar (branilec)

Martinas Geben (center)

Bine Prepelič (krilni center)

Derek Ogbeide (center)

"Luknje najbrž so, a denarja ni več"

Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Ekipa je sestavljena, lukenj v proračun še za kakšno dodatno okrepitev trenutno ni. "Luknje najbrž so, a denarja ni več. Šalim se. To je to. Za zdaj je to to, kar imamo. Baza je narejena," je z nasmehom dejal glavni trener. "Selekcija je narejena, tudi strokovni štab je dober. Zadovoljen sem. V vsakem poslu so napake, upam, da smo jih naredili čim manj. Po informacijah, ki jih imamo, so fantje s pravim značajem in zelo motivirani. In to smo tudi iskali." Prvič jih bomo na parketu lahko videli prvi septembrski konec tedna, ko bodo v Tivoliju organizirali močan pripravljalni turnir, na katerem bodo sodelovale tudi evroligaške ekipe.

Jaka Blažič je spočit in pripravljen na nove izzive. Del štaba je postal Miljan Goljović. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Na testiranju se je poškodoval Glas

Gregor Glas bo prve dneve priprav delal po individualnem programu in skušal sanirati poškodbo mišice. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com O rezultatskih ciljih še niso govorili. Liga Aba se začenja tretji septembrski konec tedna, EuroCup 25. septembra. "Moj prvi cilj je – za trenerja, ki to dela že 30 let – da najprej naredim pravo ekipo, ekipo z dobro kemijo. Kdaj nam bo steklo … Ne maram izgovorov, da je to nova ekipa in da bomo čakali tri leta. Rad bi, da od prvega dneva igramo dobro. Imeli smo že prvo smolo, Glas je vse poletje dobro delal, zdaj se je poškodoval. Bil je osredotočen, da se dobro pripravi, niti ni bil z reprezentanco. Marljivo je delal vse poletje. Moramo čez veliko izzivov. A brez izgovorov, najprej naredimo dobro ekipo, potem gremo v boj z vsemi. Vemo pa, da bosta letos liga Aba in tudi EuroCup, kjer imata Valencia in Hapoel evroligaške proračune, mnogo močnejša. A o tem ne bi preveč govoril." Poškodba Gregorja Glasa ni hujše narave, na začetku tedna si je na testiranju poškodoval stegensko mišico. Vseeno bo z ekipo odpotoval na priprave v Kranjsko Goro, a bo delal individualno, da poškodbi hitro pozdravi. Je pa težave s hrbtom s počitkom in rehabilitacijo odpravil Blažič, ki je prav zato izpustil zadnjo reprezentančno akcijo.

"Končnica bi bila zame dober začetek"

Zvezdan Mitrović je trenerski štab dopolnil z nekdanjim trenerjem Krke Daliborjem Damjanovićem. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com V prejšnji sezoni je Cedevita Olimpija v evropskem pokalu dobila samo eno od 18 tekem, v ligi Aba je bila s 16 zmagami in 10 porazi peta po rednem delu, nato je izpadla v četrtfinalu. Končnica je v obeh tekmovanjih zagotovo želja tudi v novi sezoni, bo pa že v jadranski ligi konkurenca precej močnejša. Nista več zelo močna le Crvena zvezda in Partizan. "Resna je tudi Budućnost, pojavil se je Dubaj. Mi imamo popolnoma novo ekipo. A če bomo sestavili igro, potem lahko zmagujemo na tekmah. Ne moremo pa niti primerjati proračunov niti nismo še videli, kako so druge ekipe sestavljene. Težko zdaj govorim o ciljih. Lahko bi bil zelo optimističen in bi rekel, da se bomo borili za prva mesta. A končnica v obeh tekmovanjih bi bila zame dober začetek," je še dejal Mitrović.

Pravi, da si želi timske igre, da bodo pri njem igrali vsi, ne le osmerica. "Želim, da so vključeni v obrambi in napadu. Rad bi uporabil vse igralce, ki jih imam." Njegov moto je tak, kot ga ima tudi legendarni trener Gregg Popovich. "Nihče ni nad ekipo. Vsi morajo biti del ekipe. S timsko igro pa nato dvignejo svojo raven igre in tudi klub."

Prve treninge bodo opravili v Stožicah, nato se selijo na pripravljalni kamp v Kranjsko Goro. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Ekipo sta sestavila Mitrović in Mulero

Chechu Mulero se o morebitnem podaljšanju pogodbe z Edom Murićem, Alenom Omićem in Zoranom Dragićem ni pogovarjal. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Ekipo sta s skupnimi močmi sestavila glavni trener Mitrović in novi športni direktor Chechu Mulero. "To je ključno, ključno. Ne morem podpisati igralca, ki ga trener ne želi. Naš odnos je zelo dober," je poudaril Mulero.

"Zdaj je čas za delo, saj smo nova ekipa, z novim trenerjem in novimi igralci. Upam, da bomo imeli dobre priprave. Te bodo dolge. Odigrali bomo veliko pripravljalnih tekem. To je ključen trenutek sezone. Upam, da ne bo poškodb. Nismo začeli najbolje, težave ima Glas. Ampak sem prepričan, da bomo delo dobro opravili." Nekateri novinci so bili njuna prva izbira, nekateri druga. "Želeli smo slovenske igralce, poleg tega smo si želeli mlade, ki lahko rastejo skupaj s Cedevito Olimpijo. Nismo želeli igralcev, ki bi tu končali kariero. Želeli smo lačne igralce. To je za nas zelo pomembno. Prepričani smo, da lahko vsi, s katerimi smo podpisali, rastejo skupaj z ekipo." Z Murićem, Omićem in Dragićem, ki so jim potekle pogodbe, se o podaljšanju Mulero niti ni pogovarjal.