Cedevita Olimpija pripeljala novega centra, ekipa sestavljena

Spremljamo dogajanje na košarkarski tržnici. Pod obema obročema je člansko ekipo Cedevite Olimpije okrepil center Derek Ogbeide. Russell Westbrook je postal nov član moštva Denver Nuggets. Organizator igre je z ekipo iz ameriške zvezne države Kolorado podpisal dveletno pogodbo. Spencer Dinwiddie naj bi po poročanju ameriških medijev sklenil dogovor z Dallas Mavericks. Kot poroča The Athletic, so se Mavericks in Dinwiddie dogovorili za enoletno pogodbo.

Nova okrepitev Cedevite Olimpije na igralnem položaju centra je 206 centimetrov visoki, 27-letni Derek Ogbeide. Z ljubljanskim klubom je podpisal enoletno pogodbo. Zadnji dve sezoni pred prihodom v slovensko prestolnico je Ogbeide preživel v Italiji. “Ob pridružitvi Cedeviti Olimpiji sem zelo vesel in navdušen. V novi sezoni pričakujem veliko dobrih stvari, napredek in rast znotraj ekipe, ter hkrati zanimiv in dinamičen način igre, prežet z veliko osredotočenosti. Želimo ustvariti resnično močno ekipo, ki igra skupaj, kar se vidi na zunaj, in upam, da bomo prišli do te točke,” je ob podpisu pogodbe z Zmaji povedal Derek Ogbeide.

Po tem, ko je Derek Ogbeide štiri leta preživel na univerzi Georgia, je evropsko košarko prvič spoznal na Cipru, kjer je nosil dres ekipe Petrolina. Tam je preživel dve sezoni, v sezoni 2020/21 osvojil naslov ciprskega državnega in pokalnega prvaka ter bil izbran za najkoristnejšega igralca lige, nato pa se je na začetku sezone 2021/22 preselil v grški PAOK, kjer je ostal do januarja 2022. Sledila je selitev v turški Torku Konyaspor. Sezono 2022/23 je preživel v Riminiju, sezono 2023/24 pa v Pistoii.

V dresu PAOK-a je med drugim nastopal tudi v Košarkarski Ligi prvakov, kjer je zaigral na sedmih tekmah, in v povprečju dosegal 3,1 točko in 2,9 skokov na tekmo v 11,4 minutah, ki jih je preživel na parketu. V italijanskem državnem prvenstvu je v sezoni 2023/24 zaigral na 30 tekmah, v 28,0 minutah pa v povprečju dosegal 11,6 točke in 8,6 skoke na tekmo.

Dinwiddie streljaj od Dallasa

Spencer Dinwiddie naj bi bil blizu vrnitve v Dallas že na zimski tržnici, a se je nato odločil za odhod k Los Angeles Lakers, kjer je preživel zadnje pol sezone. Pred tem je bil član Brooklyna, od koder je bil zamenjan v Toronto, ta pa ga je nato poslal v mesto angelov. Po koncu sezone je postal prost igralec, zdaj pa se bo vrnil v Teksas.

Free agent guard Spencer Dinwiddie has agreed on a one-year deal with the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Dinwiddie reunites with Mavs as an ideal backcourt fit. He averaged 17.4 points in parts of two Dallas seasons and was key on 2022 West Finals team. pic.twitter.com/WPxs6ol73L — Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2024

Dinwiddie je namreč pri Dallas Mavericks, ko so se leta 2022 uvrstili v finale zahodne konference, igral eno ključnih vlog. Za Luko Dončićem in Jalenom Brunsonom je prispeval ključni delež za največji uspeh Mavericksov. Dallas je nato lani Dinwiddieja vključil v menjavo za Kyrieja Irvinga iz Brooklyn Nets skupaj z Dorianom Finneyjem-Smithom, prvim izborom leta 2029 in številnimi izbori v drugem krogu. 31-letni košarkar je v pretekli sezoni za Brooklyn in LA Lakers odigral 76 tekem, na katerih je v povprečju dosegal 10,5 točke in 4,7 asistence na obračun. Dinwiddieja so Detroit Pistons na naboru izbrali leta 2014 v drugem krogu. V ligi NBA je poleg Dallasa, Brooklyna in LA Lakers igral še za Washington Wizards.

Aktualnim podprvakom lige NBA se je poleti že pridružil zvezdnik Klay Thompson, ob njem pa sta se v Dallas preselila še Naji Marshall in Quentin Grimes, klub pa sta zapustila Derrick Jones Jr. in Tim Hardaway Jr.

Westbrook novi član Denverja

Russell Westbrook Foto: Reuters Po poročanju ameriške medijske hiše ESPN vrednost pogodbe znaša 6,2 milijona evrov. Pred prihodom v Denver je bil Russell Westbrook član moštva Los Angeles Clippers, za katerega je v lanski sezoni v povprečju dosegal 11,1 točke, pet skokov in 4,5 asistence na tekmo. Omenjeni košarkar je sicer 18. julija podpisal pogodbo z moštvom Utah Jazz, a ga je nato Denver kmalu odkupil. Westbrook bo v Denverju med drugim združil moči s srbskim centrom Nikolo Jokićem in kanadskim branilcem Jamalom Murrayem.

V sezoni 2016/17 je dobil priznanje za najkoristnejšega igralca lige NBA. Ameriški košarkar je ob tem dosegel trojni dvojček na 199 tekmah, kar je največ med vsemi košarkarji v ligi. Devetkrat je sodeloval tudi na tekmi vseh zvezd lige NBA. Z reprezentanco ZDA je postal svetovni prvak leta 2010 v Turčiji, dve leti pozneje pa je osvojil še zlato medaljo na olimpijskih igrah v Londonu. "Gospod trojni dvojček" je v ligi NBA igral še za Oklahomo, Houston, Washington in Los Angeles Lakers.