Krka po ameriški pripeljala še domačo moč

Novi član novomeške Krke je postal tudi 33-letni občasni slovenski reprezentant Jakob Čebašek. 33-letnik je nazadnje igral v Belorusiji, kjer je z Minskom postal državni prvak. V minuli sezoni se je preizkusil tudi v regionalni Ligi VTB in v tem tekmovanju odigral 39 tekem. V 24 minutah in pol na tekmo je beležil po 8.4 točke, 3.7 skoka in 1.2 podaje. S 40-odstotno natančnostjo je zadeval trojke.

"S prihodom Jakoba Čebaška naša ekipa dobiva karakternega košarkarja, izkušnje in mirnost, tudi v zahtevnih trenutkih, kar je Jakob v svoji karieri že večkrat dokazal in potrdil," je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran kluba povedal direktor kluba Jure Balažić.

"Krka je vedno slovela kot organiziran in resen klub, zato sem brez pretiranega razmišljanja vabilo sprejel in postal član. V ekipo Krke prinašam izkušnje, energijo in veliko željo po doseganju pozitivnih rezultatov. Navijačem pa sporočam, da nas podpirajo v čim večjem številu in naj nam stojijo ob strani," pa je v klubski mikrofon povedal Čebašek.

Persons novi član Novomeščanov, Škedelj odhaja

Novi član novomeške Krke je postal 28-letni in 191 centimetrov visoki ameriški košarkar Tayler Persons, so sporočili iz kluba. Leta 2019 je prišel v Evropo, kjer je igral za ZZ Leiden (Nizozemska), s. Oliver Würzburg (Nemčija), GTK Gliwice (Poljska), Szedeak (Madžarska), Elan Chalon (Francija) in nazadnje za Twarde Pierniki Torun ter MKS Dabrowa Gornicza (oba Poljska).

Tayler Persons je novi član Krke. Foto: Guliverimage

V pretekli sezoni je Tayler navduševal v močnem poljskem državnem prvenstvu, kjer je bil z 9,4 podaje na tekmo prvi asistent lige. V povprečju je igral na tekmo po 29,7 minute, v tem času pa beležil še po 16,2 točke, 4,5 skoka in 1,7 pridobljene žoge. V svoji prvi sezoni v Evropi, 2019/2020, je bil tudi prvi podajalec nizozemske lige (8,1).

"Po pogovoru s trenerjem Dejanom Jakaro mi je bilo jasno, da je KK Krka najprimernejši klub, da v njem nadaljujem kariero. Vem, da ima Krka bogato zgodovino. Prihajam, da dam vse od sebe, da dosežemo najboljše mogoče rezultate. V moštvo prinašam strast in zmagovalno miselnost. Veselim se tudi, ker bom spoznal Krkine navijače in podpornike. Želim si, da bi skupaj v uživali v sezoni, ki je pred nami," je ob podpisu pogodbe povedal Persons.

Miha Škedelj se seli na Hrvaško. Foto: Grega Valančič/Sportida

Novomeški klub pa je zapustil Miha Škedelj, ki bo kariero nadaljeval v hrvaškem klubu Šibenka. "Veselim se novih priložnosti in menjave okolja," je za uradno spletno stran kluba povedal Škedelj. 25-letni Dolenjec je v dresu Krke v pretekli sezoni dosegal 8,9 točke in 5,6 skoka na tekmo.