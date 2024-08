Cedevita Olimpija štab dopolnila s slovenskima trenerjema

Novice iz košarkarskega kluba Cedevita Olimpija si tudi sredi poletja sledijo iz dneva v dan. Ta teden so sporočili, da v novi sezoni v njihovih vrstah ne bo več ljubljencev občinstva Eda Murića, Zorana Dragića in Alena Omića, zdaj pa sporočajo še imeni dveh novih mož v strokovnem štabu. To sta Dalibor Damjanović in Miljan Goljović.